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Родители Старого Оскола не хотят оставаться за заборами школ

11 ноября 12:51
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру

В Старом Осколе родителей детей не пускают на территорию школ

Мамы и папы старооскольских детей стали чаще жаловаться на тотальный запрет директоров школ и детских садов в допуске на территории игровых и спортивных площадок.

Глава Старооскольского округа Белгородской области Андрей Чесноков рассказал об этом в прямом эфире, отвечая на вопросы земляков. Чиновник попросил сообщать ему лично, если трудности с доступом продолжатся.

Прошу указать в личные сообщения, где до сих пор не снята эта проблема. Я просил всех директоров внимательно отнестись к просьбам жителей. И найти компромиссы. Готов дать обратную связь и проинформировать по результатам этой работы. Жду дополнительные вопросы в этом направлении.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа

Добавим, что многие мамы и папы не согласны с внутренним распорядком образовательных учреждений. В частности, недовольны жители Старого Оскола  отсутствием возможности проводить ребёнка до двери школы.

Строгие охранники не пускают дальше заборов даже родителей первоклашек. В итоге взрослые вынуждены толпиться у прохода или по периметру ограждения, сопровождая своё чадо взглядами до двери храма знаний.

Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
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