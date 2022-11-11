Родители Старого Оскола не хотят оставаться за заборами школ

Глава Старооскольского округа Белгородской области Андрей Чесноков рассказал об этом в прямом эфире, отвечая на вопросы земляков. Чиновник попросил сообщать ему лично, если трудности с доступом продолжатся.
Прошу указать в личные сообщения, где до сих пор не снята эта проблема. Я просил всех директоров внимательно отнестись к просьбам жителей. И найти компромиссы. Готов дать обратную связь и проинформировать по результатам этой работы. Жду дополнительные вопросы в этом направлении.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа
Добавим, что многие мамы и папы не согласны с внутренним распорядком образовательных учреждений. В частности, недовольны жители Старого Оскола отсутствием возможности проводить ребёнка до двери школы.
Строгие охранники не пускают дальше заборов даже родителей первоклашек. В итоге взрослые вынуждены толпиться у прохода или по периметру ограждения, сопровождая своё чадо взглядами до двери храма знаний.