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Приставы не смогли найти белгородку, давшую ребёнку леденец в виде полового органа

11 ноября 15:01
Фото: pxhere.com
Как корреспондентам «Бел.Ру» сообщили сотрудники УФССП России по Белгородской области, найти женщину и помочь ей у них не получилось.

Приставы хотели помочь жительнице Белгородской области, снявшей скандальное видео: напомним, на записи женщина даёт маленькой дочке пососать леденец в форме мужского полового органа. По словам белгородки, таким образом она хотела напомнить о детях бывшему мужу и намекнуть ему о тяжёлом положении семьи без положенных алиментов.

По словам сотрудников ведомства, найти белгородку у них не получилось — не хватило личной информации. Соответственно, не удалось и взыскать с якобы должника необходимую сумму.

Корреспонденты «Бел.Ру» несколько раз в течение всей недели пытались связаться с белгородкой, чтобы попытаться помочь ей: женщина проигнорировала в социальных сетях все предложения о сотрудничестве, которые нам удалось ей отправить.

Напомним, не так давно белгородка Анастасия сама искала помощи: её бывший муж не оценил реализованную в видео идею и обратился в правоохранительные органы, после чего женщина пожаловалась на ситуацию губернатору Вячеславу Гладкову.

Вместо него Анастасии ответил глава Корочанского района Николай Нестеров. Он сказал, что её действия не вписываются в общепринятые рамки, а такое поведение в отношении ребёнка недопустимо. Действиям женщины дадут правовую оценку, а её бывший муж высказался о намерении забрать ребёнка себе.

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#Артем Черненко#Нарочно не придумаешь#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Николай Нестеров#Судебные приставы#Алименты
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