Приставы не смогли найти белгородку, давшую ребёнку леденец в виде полового органа

Вместо него Анастасии ответил глава Корочанского района Николай Нестеров. Он сказал, что её действия не вписываются в общепринятые рамки, а такое поведение в отношении ребёнка недопустимо. Действиям женщины дадут правовую оценку, а её бывший муж высказался о намерении забрать ребёнка себе.