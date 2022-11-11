Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти 500 подвалов в многоэтажках Старого Оскола непригодны для укрытия от обстрелов

11 ноября 09:39
Фото: 1MI
Обследование жилого фонда Старого Оскола Белгородской области показало, что часть помещений технически не готова обеспечить людям в случае чрезвычайной ситуации безопасное укрытие.

Причина — в конструктивных особенностях строений. Подвальные помещения в ряде зданий невысоки, и туда можно пробраться только на четвереньках. Свободному доступу на некоторых объектах в случае тревоги мешают и внутренние коммуникации.

Власти нашли альтернативу и решили вопрос с организацией безопасности населения. Под укрытия используют подземные парковки торговых центров, привлекли  и помещения хозяйствующих субъектов. Маршруты движения к укрытиям разместят в ближайшие дни, пообещал глава Старооскольского округа Андрей Чесноков.

Из 950 многоквартирных домов 808 имеют подвальные помещения или технические подпополья. Сейчас ведётся их оборудование и приёмка. 709 объектов обследованы. 200 помещений пригодны под укрытия. 464 — непригодны по разным причинам. Зачастую это связано с расположением определённых коммуникаций, либо вход меньше нормативного.
Андрей Чесноков

Напомним, в Белгороде часть подвалов в многоэтажках тоже непригодны для укрытия людей по тем же причинам — слишком низкие либо мешают коммуникации. В Белгороде нашли 306 альтернативных укрытий в муниципальных строениях, паркингах либо торговых центрах. Адреса укрытий населения в случае ЧП обещают разместить на «Яндекс.Картах». В уже оборудованные подвалы закупили воду и установили лавочки.

Места укрытий от обстрелов в Белгороде появятся в «Яндекс.Картах»
Узнать подробнее
Читайте также:
Места укрытий от обстрелов в Белгороде появятся в «Яндекс.Картах»В Белгороде нашли 306 альтернативных укрытий от обстреловВ подвалы Белгорода закупили 8000 пятилитровых бутылок воды
#Татьяна Панарина#Город#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Подвал#Укрытие
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11