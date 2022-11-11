Почти 500 подвалов в многоэтажках Старого Оскола непригодны для укрытия от обстрелов

Напомним, в Белгороде часть подвалов в многоэтажках тоже непригодны для укрытия людей по тем же причинам — слишком низкие либо мешают коммуникации. В Белгороде нашли 306 альтернативных укрытий в муниципальных строениях, паркингах либо торговых центрах. Адреса укрытий населения в случае ЧП обещают разместить на «Яндекс.Картах». В уже оборудованные подвалы закупили воду и установили лавочки.