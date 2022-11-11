Почти 500 подвалов в многоэтажках Старого Оскола непригодны для укрытия от обстрелов

Причина — в конструктивных особенностях строений. Подвальные помещения в ряде зданий невысоки, и туда можно пробраться только на четвереньках. Свободному доступу на некоторых объектах в случае тревоги мешают и внутренние коммуникации.
Власти нашли альтернативу и решили вопрос с организацией безопасности населения. Под укрытия используют подземные парковки торговых центров, привлекли и помещения хозяйствующих субъектов. Маршруты движения к укрытиям разместят в ближайшие дни, пообещал глава Старооскольского округа Андрей Чесноков.
Из 950 многоквартирных домов 808 имеют подвальные помещения или технические подпополья. Сейчас ведётся их оборудование и приёмка. 709 объектов обследованы. 200 помещений пригодны под укрытия. 464 — непригодны по разным причинам. Зачастую это связано с расположением определённых коммуникаций, либо вход меньше нормативного.
Андрей Чесноков
Напомним, в Белгороде часть подвалов в многоэтажках тоже непригодны для укрытия людей по тем же причинам — слишком низкие либо мешают коммуникации. В Белгороде нашли 306 альтернативных укрытий в муниципальных строениях, паркингах либо торговых центрах. Адреса укрытий населения в случае ЧП обещают разместить на «Яндекс.Картах». В уже оборудованные подвалы закупили воду и установили лавочки.