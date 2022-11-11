Поскольку Белгородская область является одним из тех регионов, где в сельскохозяйственном производстве задействована вся имеющаяся пашня, а это 1,5 млн га, дальнейшее развитие АПК региона не может происходить горизонтально, то есть за счёт ввода в оборот новых земель и наращивания интенсивности использования пашни. Сегодня власти делают ставку на рациональное размещение и развитие перерабатывающих производств, объектов инфраструктуры хранения и транспортной логистики сельскохозяйственной продукции, комплексную технико-технологическую модернизацию действующих предприятий, что, в конечном счёте, имеет крайне положительное влияние на процесс импортозамещения.