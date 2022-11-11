По информации областного правительства, в перечень товаров, включённых в минимальный набор продуктов питания, входят:
На 10 октября текущего года снижение цены наблюдается на следующие продукты: капусту белокочанную (-62,12%), свежие огурцы (-49,37%), картофель (-44,33%), морковь (-35,71%), яйца куриные (-21,40%), лук репчатый (-3,50%), свинину (кроме бескостного мяса) (-2,02%), кур охлаждённых и мороженых (-1,88%).
При этом подорожали такие продукты, как говядина (кроме бескостного мяса) (16,10%), баранина (кроме бескостного мяса) (23,14%), рыба мороженая неразделанная (4,88%), масло сливочное (10,82%), масло подсолнечное (16,46%), маргарин (58,92%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (12,95%), сметана (11,41%), творог (19,6%), сыры сычужные твёрдые и мягкие (11,16%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (7,05%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (10,01%), рис шлифованный (26,59%), пшено (4,95%), вермишель (24,20%), яблоки (14,54%), печенье (28,64%) и чай чёрный байховый (25,01%).
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В областном правительстве отметили, что в нынешних санкционных условиях работы предприятия-производители столкнулись с ростом закупочных цен на упаковку, ростом стоимости транспортных услуг и внедрением обязательной маркировки. Это привело к увеличению себестоимости товара.
Чтобы приобретать сырьё и другие ресурсы, производителям необходимо поддерживать достаточный объём собственных оборотных средств. Сырьё, упаковку, логистику и другие составляющие себестоимости производителям и ретейлу также приходится оплачивать по новым, более высоким ценам.
По официальным данным, на потребительском рынке области представлена продукция всех товарных групп, дефицита товаров нет. Власти добавили, что белгородский агропродовольственный рынок в значительной степени независим от поставок из-за рубежа. По основным видам продовольствия (за исключением фруктов, которые не выращиваются на территории региона по климатическим условиям) белгородские аграрии обеспечивают от 1,5 до 40 млн человек.
Тем не менее сложившаяся макроэкономическая ситуация в стране, вызванная откровенно недружественной политикой западных стран, создала необходимость переоценки собственных возможностей, мобилизации ресурсов перед возникшими вызовами и угрозами, послужив при этом отправной точкой в совершенствовании механизмов управления и государственной поддержки АПК, модернизации производственных процессов, став фактически новой вехой в развитии агропромышленного комплекса.
Поскольку Белгородская область является одним из тех регионов, где в сельскохозяйственном производстве задействована вся имеющаяся пашня, а это 1,5 млн га, дальнейшее развитие АПК региона не может происходить горизонтально, то есть за счёт ввода в оборот новых земель и наращивания интенсивности использования пашни. Сегодня власти делают ставку на рациональное размещение и развитие перерабатывающих производств, объектов инфраструктуры хранения и транспортной логистики сельскохозяйственной продукции, комплексную технико-технологическую модернизацию действующих предприятий, что, в конечном счёте, имеет крайне положительное влияние на процесс импортозамещения.
В областном правительстве добавили, что на данный момент портфель инвестиционных проектов в отрасли АПК включает в себя 25 инвестиционных проектов общей стоимостью более 50 млрд рублей. Их реализация позволит осуществить ускоренное импортозамещение в отраслях сельского хозяйства, укрепит внутренний агропродовольственный рынок, а также создаст значительный экспортный продовольственный потенциал Белгородской области.
Таким образом, несмотря на подорожание части продуктов, белгородские власти настроены оптимистически. Но сбудутся ли их планы и во сколько обойдётся новогодний стол для белгородцев, станет известно уже в декабре.