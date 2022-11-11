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Почему в Белгородской области подорожали продукты

11 ноября 10:43
Фото: 1MI

В Белгородской области с начала спецоперации подорожали рис, молочка и масло

С начала спецоперации на территории Белгородской области часть продуктов, которые входят в потребительскую корзину, существенно подорожали. А часть, наоборот, стали дешевле. Насколько изменились цены на товары — в материале «Бел.Ру».

Потребительская корзина

По информации областного правительства, в перечень товаров, включённых в минимальный набор продуктов питания, входят:

  • говядина (кроме бескостного мяса);
  • свинина (кроме бескостного мяса);
  • баранина (кроме бескостного мяса);
  • куры охлаждённые и мороженые;
  • рыба мороженая;
  • сельдь солёная;
  • масло сливочное;
  • масло подсолнечное;
  • маргарин;
  • молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности;
  • сметана;
  • творог;
  • сыры сычужные твёрдые и мягкие;
  • яйца куриные;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная;
  • хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;
  • хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов;
  • рис шлифованный;
  • пшено;
  • горох и фасоль;
  • вермишель;
  • картофель;
  • капуста белокочанная свежая;
  • морковь;
  • огурцы свежие;
  • лук репчатый;
  • яблоки;
  • печенье;
  • карамель;
  • чай чёрный байховый;
  • соль поваренная пищевая;
  • перец чёрный (горошек).
Фото: 1MI

Что дешевле, а что дороже

На 10 октября текущего года снижение цены наблюдается на следующие продукты: капусту белокочанную (-62,12%), свежие огурцы (-49,37%), картофель (-44,33%), морковь (-35,71%), яйца куриные (-21,40%), лук репчатый (-3,50%), свинину (кроме бескостного мяса) (-2,02%), кур охлаждённых и мороженых (-1,88%).

При этом подорожали такие продукты, как говядина (кроме бескостного мяса) (16,10%), баранина (кроме бескостного мяса) (23,14%), рыба мороженая неразделанная (4,88%), масло сливочное (10,82%), масло подсолнечное (16,46%), маргарин (58,92%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (12,95%), сметана (11,41%), творог (19,6%), сыры сычужные твёрдые и мягкие (11,16%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (7,05%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (10,01%), рис шлифованный (26,59%), пшено (4,95%), вермишель (24,20%), яблоки (14,54%), печенье (28,64%) и чай чёрный байховый (25,01%).

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Фото: Bel.ru

Почему дороже?

В областном правительстве отметили, что в нынешних санкционных условиях работы предприятия-производители столкнулись с ростом закупочных цен на упаковку, ростом стоимости транспортных услуг и внедрением обязательной маркировки. Это привело к увеличению себестоимости товара.

Чтобы приобретать сырьё и другие ресурсы, производителям необходимо поддерживать достаточный объём собственных оборотных средств. Сырьё, упаковку, логистику и другие составляющие себестоимости производителям и ретейлу также приходится оплачивать по новым, более высоким ценам.

Фото: 1MI

Дефицит зарубежных товаров

По официальным данным, на потребительском рынке области представлена продукция всех товарных групп, дефицита товаров нет. Власти добавили, что белгородский агропродовольственный рынок в значительной степени независим от поставок из-за рубежа. По основным видам продовольствия (за исключением фруктов, которые не выращиваются на территории региона по климатическим условиям) белгородские аграрии обеспечивают от 1,5 до 40 млн человек.

Тем не менее сложившаяся макроэкономическая ситуация в стране, вызванная откровенно недружественной политикой западных стран, создала необходимость переоценки собственных возможностей, мобилизации ресурсов перед возникшими вызовами и угрозами, послужив при этом отправной точкой в совершенствовании механизмов управления и государственной поддержки АПК, модернизации производственных процессов, став фактически новой вехой в развитии агропромышленного комплекса.

Поскольку Белгородская область является одним из тех регионов, где в сельскохозяйственном производстве задействована вся имеющаяся пашня, а это 1,5 млн га, дальнейшее развитие АПК региона не может происходить горизонтально, то есть за счёт ввода в оборот новых земель и наращивания интенсивности использования пашни. Сегодня власти делают ставку на рациональное размещение и развитие перерабатывающих производств, объектов инфраструктуры хранения и транспортной логистики сельскохозяйственной продукции, комплексную технико-технологическую модернизацию действующих предприятий, что, в конечном счёте, имеет крайне положительное влияние на процесс импортозамещения.

Фото: 1MI

В областном правительстве добавили, что на данный момент портфель инвестиционных проектов в отрасли АПК включает в себя 25 инвестиционных проектов общей стоимостью более 50 млрд рублей. Их реализация позволит осуществить ускоренное импортозамещение в отраслях сельского хозяйства, укрепит внутренний агропродовольственный рынок, а также создаст значительный экспортный продовольственный потенциал Белгородской области.

Таким образом, несмотря на подорожание части продуктов, белгородские власти настроены оптимистически. Но сбудутся ли их планы и во сколько обойдётся новогодний стол для белгородцев, станет известно уже в декабре.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Продукты#Импортозамещение#Правительство#Стоимость#Потребительская корзина#Аналитика
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