Педагог ГИТИСа научил студентов Белгорода актёрскому мастерству

В областном центре с официальным визитом побывали ректор института театрального искусства Григорий Заславский и декан актёрского факультета вуза Тарас Белоусов. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между ГИТИС, БГИИК и минкультуры региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

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