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Педагог ГИТИСа научил студентов Белгорода актёрскому мастерству

11 ноября 09:42
Фото: телеграм-канал минкультуры Белгородской области
В областном центре с официальным визитом побывали ректор института театрального искусства Григорий Заславский и декан актёрского факультета вуза Тарас Белоусов. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между ГИТИС, БГИИК и минкультуры региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Белгород с официальным визитом посетили ректор ГИТИСа Григорий Заславский и декан актёрского факультета вуза Тарас Белоусов.

Григорий Заславский провёл творческую встречу с артистами белгородских театров и филармонии. Мероприятие состоялось в малом зале института искусств и культуры (БГИИК). Тарас Белоусов в свою очередь провёл мастер-класс по актёрскому мастерству для студентов белгородского творческого вуза.

Фото: телеграм-канал минкультуры Белгородской области

Помимо этого, представители ГИТИСа, БГИИК и регионального министерства культуры подписали соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что ранее в регион с гастролями приехали артисты Донецкой филармонии. Музыканты представили программу «Музыка мира. Донбасс — Россия». Филармонии Донецка и Белгорода подписали соглашение о сотрудничестве.

 

Филармонии Белгорода и Донецка подписали договор о сотрудничестве
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#Инна Рогова#Культура#Новости Белгорода#Белгород#Гитис#Мастер-класс#Соглашение о сотрудничестве#БГИИК
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