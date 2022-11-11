Педагог ГИТИСа научил студентов Белгорода актёрскому мастерству

Белгород с официальным визитом посетили ректор ГИТИСа Григорий Заславский и декан актёрского факультета вуза Тарас Белоусов.
Григорий Заславский провёл творческую встречу с артистами белгородских театров и филармонии. Мероприятие состоялось в малом зале института искусств и культуры (БГИИК). Тарас Белоусов в свою очередь провёл мастер-класс по актёрскому мастерству для студентов белгородского творческого вуза.
Помимо этого, представители ГИТИСа, БГИИК и регионального министерства культуры подписали соглашение о сотрудничестве.
Напомним, что ранее в регион с гастролями приехали артисты Донецкой филармонии. Музыканты представили программу «Музыка мира. Донбасс — Россия». Филармонии Донецка и Белгорода подписали соглашение о сотрудничестве.