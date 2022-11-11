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Ночью в Белгороде загорелись три автомобиля

11 ноября 03:58
Фото: 1MI
Пожар начался на улице 5 Августа.

Ночью в Telegram-канале «Блэтгород» появилось видео с горящим автомобилем на улице 5 Августа. В пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области прокомментировали возгорание транспорта.

Известно, что автомобиль Mercedez-Benz B200 загорелся в 02:21. Затем огонь перекинулся на ещё две рядом стоящие машины — «Лада Веста» и Nissan Almera. Полностью потушить пожар смогли в 02:36.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали семь человек и три единицы техники: от МЧС пожар тушили пять человек и одна единица техники.

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