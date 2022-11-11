НКМЗ: гигант советского машиностроения, которому не было равных

С началом вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году Краматорск вместе с машиностроительным гигантом оказались на территории Донецкой области, контролируемой Украиной. Тем не менее, несмотря на антироссийскую риторику преступного киевского режима, завод все эти годы выполнял заказы для России, а значит работникам предприятия было чем кормить свои семьи. Так, в последнем вышедшем номере заводской газеты «Вестник НКМЗ» от 28 января 2022 года в перечне продукции завода, отгруженной в декабре 2021 года, упоминаются поставки в РФ: «На Магнитогорский МК - телескопический гидроцилиндр (2,2 т); российские заказчики также получили: два валка (94 т), два корпуса с патрубками (47 т), два корпуса (4 т), запчасти (10 т) и барабан (7 т), три рабочих колеса (5 т), две втулки и две опоры (20 т)». Параллельно на НКМЗ все годы войны в Донбассе производилась продукция военного назначения, в том числе артиллерийские установки.