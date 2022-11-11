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Как Ефремову два года живётся в белгородской колонии

11 ноября 16:43
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Актёр за это время успел похудеть и начал лучше относиться к заключённым.

Уже два года актёр Михаил Ефремов проводит в исправительной колонии в Белгородской области. За это время он успел похудеть. От скуки артист читает новости о спецоперации на Украине.

Не забывают про актёра и родные — присылают передачки со сладостями. Сам актёр придерживается тюремных правил — много читает, не нарушает режим и продолжает заниматься творчеством.

Как рассказал журналистам зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, в документальных проектах Ефремова в кадре актёров не было. Справились своими силами.

В тюрьме актёра называют «дядей Мишей». По словам артиста, он держится. Ефремов также поддерживает связь со своей семьёй. В суде он ещё надеется обжаловать свой приговор. Его осудили на восемь лет, но срок сократили до 7,5 лет.

К артисту приезжают друзья. Те, кто не может этого сделать, пишут письма. А ещё жители страны присылают актёру от себя носки, тёплые вещи. В окружении актёра отмечают, что он похудел, но на здоровье не жалуется. Также Михаил Ефремов заявил, что и на свободе нормально относился к людям, у которых за плечами был тюремный срок. 

 

Сидящий в белгородской колонии Михаил Ефремов снял фильм о себе
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#Общество#Михаил Ефремов#Тюрьма#Белгородская колония#Наталья Корявых
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