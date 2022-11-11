Как Ефремову два года живётся в белгородской колонии

К артисту приезжают друзья. Те, кто не может этого сделать, пишут письма. А ещё жители страны присылают актёру от себя носки, тёплые вещи. В окружении актёра отмечают, что он похудел, но на здоровье не жалуется. Также Михаил Ефремов заявил, что и на свободе нормально относился к людям, у которых за плечами был тюремный срок.