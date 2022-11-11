Глава Старого Оскола рассказал о самочувствии найденной на улице Бони

Елена Александрова спросила, как поживает собака, которую приютил градоуправленец.
Доложу, что всё в порядке. Вес набирается стабильно. Активная, в замечательном настроении. Охраняет вверенную территорию. Для нас собака стала членом семьи.
Андрей Чесноков
В начале октября глава округа познакомил подписчиков телеграмм-канала с щенком Боней. Собака пришла к дому мэра голодной и худой. Её обследовали у ветеринара и оставили.
Чесноков пообещал «не пропадать из соцсетей» со своим питомцем и выложить в ближайшие дни новые фотографии с животным.