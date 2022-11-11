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Глава Старого Оскола рассказал о самочувствии найденной на улице Бони

11 ноября 08:44
Фото: https://t.me/chestny804
Большой прямой эфир с Андреем Чесноковым, который прошёл 10 ноября, затронул не только проблемные вопросы жителей Старооскольского округа Белгородской области, но и коснулся любви чиновника к животным.

Елена Александрова спросила, как поживает собака, которую приютил градоуправленец.

Доложу, что всё в порядке. Вес набирается стабильно. Активная, в замечательном настроении. Охраняет вверенную территорию. Для нас собака стала членом семьи.
Андрей Чесноков

В начале октября глава округа познакомил подписчиков телеграмм-канала с щенком Боней. Собака пришла к дому мэра голодной и худой. Её обследовали у ветеринара и оставили.

Чесноков пообещал «не пропадать из соцсетей» со своим питомцем и выложить в ближайшие дни новые фотографии с животным.

Фото: https://t.me/chestny804
#Татьяна Панарина#Общество#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Собака
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