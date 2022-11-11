Депутат на СВО и белгородский «Геопарк» без Каракулова: темы пятницы

Сергей Бурыкин — депутат губкинского Совета депутатов. Им он стал по итогам выборов, которые состоялись в сентябре. В том же месяце в РФ объявили частичную мобилизацию, и Бурыкин отправился служить. Как отметили в облдуме, он не стал ждать повестки и сам пошёл в военкомат.