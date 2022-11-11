Депутат на СВО и белгородский «Геопарк» без Каракулова: темы пятницы

Сергей Бурыкин — депутат губкинского Совета депутатов. Им он стал по итогам выборов, которые состоялись в сентябре. В том же месяце в РФ объявили частичную мобилизацию, и Бурыкин отправился служить. Как отметили в облдуме, он не стал ждать повестки и сам пошёл в военкомат.
Арбитражный суд Белгородской области постановил прекратить конкурсное производство в ООО «Геопарк» и назначить конкурсного управляющего. Им стал Игорь Корнеев — член НП Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада. Внешнее управление ввели до мая 2024 года.
В Белгороде продолжается суд из-за книги «Евангелие от Елизаветы», которую изъяли у бывшего председателя облдумы Ольги Павловой и её зама Валерия Сергачёва. Само произведение, которое просят признать экстремистским, полностью журналистам не удалось найти. Вместе с тем фрагменты книги можно ознакомиться в «Потрясении» Савченко. Выдержки можно изучить в материале ниже.