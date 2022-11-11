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Депутат на СВО и белгородский «Геопарк» без Каракулова: темы пятницы

11 ноября 16:00
Фото: Bel.ru
Не пробывший и месяца депутатом Сергей Бурыкин ушёл на службу, в ООО «Геопарк» ввели внешнее управление, а журналисты «Бел.Ру» тем временем разбирались, из-за какой книги продолжается суд над белгородскими депутатами.

Из депутата — в военнослужащие

Сергей Бурыкин — депутат губкинского Совета депутатов. Им он стал по итогам выборов, которые состоялись в сентябре. В том же месяце в РФ объявили частичную мобилизацию, и Бурыкин отправился служить. Как отметили в облдуме, он не стал ждать повестки и сам пошёл в военкомат.

Белгородский депутат ушёл на СВО после объявления частичной мобилизации
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Внешнее управление в «Геопарке»

Арбитражный суд Белгородской области постановил прекратить конкурсное производство в ООО «Геопарк» и назначить конкурсного управляющего. Им стал Игорь Корнеев — член НП Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада. Внешнее управление ввели до мая 2024 года.

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Какая книга привела депутатов в суд

В Белгороде продолжается суд из-за книги «Евангелие от Елизаветы», которую изъяли у бывшего председателя облдумы Ольги Павловой и её зама Валерия Сергачёва. Само произведение, которое просят признать экстремистским, полностью журналистам не удалось найти. Вместе с тем фрагменты книги можно ознакомиться в «Потрясении» Савченко. Выдержки можно изучить в материале ниже.

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