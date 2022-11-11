Бюджет Старооскольского округа перекроили для обеспечения безопасности территории

На претензию настойчивой жительницы территории Анны Горягиной об отписках по её вопросу устранения выбоин на проезде к детскому саду Андрей Чесноков ответил, что «администрация отписками не занимается, а подготавливает и направляет официальные ответы с указанием причины и периодом решения вопросов. Некоторые плановые траты пришлось сместить по срокам».