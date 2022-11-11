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Бюджет Старооскольского округа перекроили для обеспечения безопасности территории

11 ноября 09:00
Фото: 1MI
Специальная военная операция вынудила власти Старого Оскола Белгородской области отменить некоторые плановые статьи расходов и перераспределить финансы на более острые нужды.

Решение некоторых текущих вопросов отложено. Так, например, не получится в этом сезоне благоустроить подъезд к сельскому детскому саду в Городище. Причины отсрочки ремонтных работ объективны.

На претензию настойчивой жительницы территории Анны Горягиной об отписках по её вопросу устранения выбоин на проезде к детскому саду Андрей Чесноков ответил, что «администрация отписками не занимается, а подготавливает и направляет официальные ответы с указанием причины и периодом решения вопросов. Некоторые плановые траты пришлось сместить по срокам».

Проезд к дошкольному учреждению сделают, но не в этом году.  Строители придут на объект, когда появится возможность. В ноябрьском большом прямом эфире в соцсети руководитель Старооскольского округа объяснил причины происходящего перераспределением финансов на расходы, связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности муниципалитета.

Есть ряд вопросов, на которые необходимо было направить бюджетные средства в первоочередном порядке, потому что это, прежде всего, безопасность людей. Мы в этом году взяли на себя полномочия по охране мостов и сооружений. Думаю, вы видите, когда перемещаетесь, дежурства сотрудников ЧОПов на объектах. Есть и другой ряд важных затрат, которые бюджет внепланово нёс. Мы с депутатами проговаривали, и они пошли навстречу, увеличили резервный фонд. Не всё возможно сделать в текущий финансовый бюджетный год. Но те сроки, которые мы указали в ответе, будем стараться соблюдать.
 Андрей Чесноков, глава Старооскольского горокруга
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#Татьяна Панарина#Экономика#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Бюджет
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