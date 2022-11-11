Бюджет Старооскольского округа перекроили для обеспечения безопасности территории

Решение некоторых текущих вопросов отложено. Так, например, не получится в этом сезоне благоустроить подъезд к сельскому детскому саду в Городище. Причины отсрочки ремонтных работ объективны.
На претензию настойчивой жительницы территории Анны Горягиной об отписках по её вопросу устранения выбоин на проезде к детскому саду Андрей Чесноков ответил, что «администрация отписками не занимается, а подготавливает и направляет официальные ответы с указанием причины и периодом решения вопросов. Некоторые плановые траты пришлось сместить по срокам».
Проезд к дошкольному учреждению сделают, но не в этом году. Строители придут на объект, когда появится возможность. В ноябрьском большом прямом эфире в соцсети руководитель Старооскольского округа объяснил причины происходящего перераспределением финансов на расходы, связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности муниципалитета.
Есть ряд вопросов, на которые необходимо было направить бюджетные средства в первоочередном порядке, потому что это, прежде всего, безопасность людей. Мы в этом году взяли на себя полномочия по охране мостов и сооружений. Думаю, вы видите, когда перемещаетесь, дежурства сотрудников ЧОПов на объектах. Есть и другой ряд важных затрат, которые бюджет внепланово нёс. Мы с депутатами проговаривали, и они пошли навстречу, увеличили резервный фонд. Не всё возможно сделать в текущий финансовый бюджетный год. Но те сроки, которые мы указали в ответе, будем стараться соблюдать.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского горокруга