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Более 40 туристических маршрутов по России будут действовать для белгородцев

11 ноября 07:27
Фото: правительство Белгородской области
К зимнему сезону в стране сформировали маршруты по различным регионам страны, сообщили в областном правительстве.

Белгородцы этой зимой смогут посетить 40 туристических маршрутов. В стране сформировали маршруты в различных регионах — от Калининграда до Камчатки.

Маршруты создал портал Russia.Travel в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В программу включили горнолыжные трассы и другие способы активного отдыха.

Ознакомиться с предложениями белгородцы могут на сайте портала. Специалисты, в частности, подготовили специальный гайд с данными о более чем 150 горнолыжных курортах в разных уголках страны.

Желающие также смогут увидеть и северное сияние. Подробности указали в путеводителе. Там же можно узнать об экскурсионном туризме. Для россиян доступны экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Кроме того, есть идеи и коротких путешествий на 2-3 дня в Пскове, Перми, Уфе, Хабаровске, Владивостоке. Всего имеется 20 направлений, охватывающих 19 городов.

Ранее сообщалось, что почти 4 тыс. школьников за два месяца совершили турпоездки по Белгородской области. На развитие детского туризма в регионе выделили 19 млн рублей.

 

 

Белгородская область может получить 24 млн рублей на поддержку туризма
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