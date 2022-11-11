Более 40 туристических маршрутов по России будут действовать для белгородцев

Белгородцы этой зимой смогут посетить 40 туристических маршрутов. В стране сформировали маршруты в различных регионах — от Калининграда до Камчатки.
Маршруты создал портал Russia.Travel в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В программу включили горнолыжные трассы и другие способы активного отдыха.
Ознакомиться с предложениями белгородцы могут на сайте портала. Специалисты, в частности, подготовили специальный гайд с данными о более чем 150 горнолыжных курортах в разных уголках страны.
Желающие также смогут увидеть и северное сияние. Подробности указали в путеводителе. Там же можно узнать об экскурсионном туризме. Для россиян доступны экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Кроме того, есть идеи и коротких путешествий на 2-3 дня в Пскове, Перми, Уфе, Хабаровске, Владивостоке. Всего имеется 20 направлений, охватывающих 19 городов.
Ранее сообщалось, что почти 4 тыс. школьников за два месяца совершили турпоездки по Белгородской области. На развитие детского туризма в регионе выделили 19 млн рублей.