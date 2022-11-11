БИК создала дочернюю строительную компанию в Белгороде

В 2021 году БИК получила контракты на приобретение жилья для нужд Белгородского района на 36,2 млн рублей. В 2022 году крупных контрактов не было, зато сама БИК выступила заказчиком работ на 1,9 млрд рублей, почти всё — работы в новом микрорайоне Московский. Гендиректор БИК с мая 2022 года — Павел Деревянко.