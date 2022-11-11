БИК создала дочернюю строительную компанию в Белгороде

Белгородская ипотечная корпорация зарегистрировала дочернюю компанию ООО Специализированный застройщик «БИК-Строй». Генеральным директором Общества стал Дмитрий Дятлов, он в 2019 году два месяца был руководителем УК «Новая жизнь» в Белгороде. Дятлов получил небольшую долю в 0,47% в новой компании. Остальной частью уставного капитала владеет АО «БИК». О целях создания дочернего застройщика пока не сообщается.
По данным на ноябрь 2021 года учредителем Белгородской ипотечной корпорации является министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области. Выручка компании в прошлом году превысила 697,6 млн рублей, а чистая прибыль — 162,5 млн рублей.
В 2021 году БИК получила контракты на приобретение жилья для нужд Белгородского района на 36,2 млн рублей. В 2022 году крупных контрактов не было, зато сама БИК выступила заказчиком работ на 1,9 млрд рублей, почти всё — работы в новом микрорайоне Московский. Гендиректор БИК с мая 2022 года — Павел Деревянко.