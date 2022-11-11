Без Каракулова, но без банкротства: «Геопарком» будет руководить внешний управляющий

Спустя время суд установил, что городская администрация начислила арендную плату на 15 млн больше, чем того требует закон. Стороны так и не сошлись в вопросе суммы долга за аренду земли в Центральном парке: мэрия говорила о 2,8 млн рублей, а Александр Каракулов — о 464 тыс. рублей.