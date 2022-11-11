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Без Каракулова, но без банкротства: «Геопарком» будет руководить внешний управляющий

11 ноября 07:09
Фото: 1MI

В белгородском «Геопарке» утвердили внешнего управляющего

Им стал Игорь Корнеев, ему уже назначили фиксированное вознаграждение за период внешнего управления. Его отчёт Арбитражный суд Белгородской области рассмотрит в апреле 2024 года.

Арбитражный суд Белгородской области рассмотрел заявление мэрии Белгорода и кредитора ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“». Горадминистрация и компания просили признать решение собрания кредиторов от 9 июня 2022 года по делу о признании ООО «Геопарк» банкротом недействительным.

Суд постановил прекратить конкурсное производство и перейти к процедуре внешнего управления сроком до 1 мая 2024 года. Внешним управляющим определили Игоря Корнеева — члена НП Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада. Суд установил, что он будет получать 45 тыс. рублей в месяц как фиксированное вознаграждение.

Отчёт внешнего управляющего Арбитражный суд Белгородской области должен рассмотреть 30 апреля 2024 года.

ООО «Геопарк» зарегистрировано в Белгороде в 2005 году, его учредитель — Александр Каракулов.

С 2017 года идут разбирательства между компанией и мэрией областного центра. Причиной стало увеличение стоимости аренды за участок в 6 га в 2,9 тыс. раз. Мэрия расторгла договор аренды с «Геопарком» и запустила процесс его банкротства.

Спустя время суд установил, что городская администрация начислила арендную плату на 15 млн больше, чем того требует закон. Стороны так и не сошлись в вопросе суммы долга за аренду земли в Центральном парке: мэрия говорила о 2,8 млн рублей, а Александр Каракулов — о 464 тыс. рублей.

Администрация Белгорода пыталась оспорить решение суда, признавшего недействительным повышение стоимости аренды земли для «Геопарка». Однако Верховный суд жалобы мэрии не удовлетворил.

Верховный суд РФ не удовлетворил жалобы мэрии Белгорода к Каракулову
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