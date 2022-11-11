Без Каракулова, но без банкротства: «Геопарком» будет руководить внешний управляющий

Арбитражный суд Белгородской области рассмотрел заявление мэрии Белгорода и кредитора ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“». Горадминистрация и компания просили признать решение собрания кредиторов от 9 июня 2022 года по делу о признании ООО «Геопарк» банкротом недействительным.
Суд постановил прекратить конкурсное производство и перейти к процедуре внешнего управления сроком до 1 мая 2024 года. Внешним управляющим определили Игоря Корнеева — члена НП Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада. Суд установил, что он будет получать 45 тыс. рублей в месяц как фиксированное вознаграждение.
Отчёт внешнего управляющего Арбитражный суд Белгородской области должен рассмотреть 30 апреля 2024 года.
ООО «Геопарк» зарегистрировано в Белгороде в 2005 году, его учредитель — Александр Каракулов.
С 2017 года идут разбирательства между компанией и мэрией областного центра. Причиной стало увеличение стоимости аренды за участок в 6 га в 2,9 тыс. раз. Мэрия расторгла договор аренды с «Геопарком» и запустила процесс его банкротства.
Спустя время суд установил, что городская администрация начислила арендную плату на 15 млн больше, чем того требует закон. Стороны так и не сошлись в вопросе суммы долга за аренду земли в Центральном парке: мэрия говорила о 2,8 млн рублей, а Александр Каракулов — о 464 тыс. рублей.
Администрация Белгорода пыталась оспорить решение суда, признавшего недействительным повышение стоимости аренды земли для «Геопарка». Однако Верховный суд жалобы мэрии не удовлетворил.