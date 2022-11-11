Беспересадочные вагоны на новогодние праздники доставят белгородцев в Кисловодск

В минтрансе Белгородской области сообщили, что с конца декабря начнёт курсировать поезд Белгород — Кисловодск. Белгородцы смогут приобрести билеты либо в одном купейном вагоне, либо в одном плацкартном.
Уехать из Белгорода в Кисловодск можно будет 27 и 29 декабря и 9 и 10 января. Из Кисловодска — 25 и 27 декабря и 7 и 8 января.
Время в пути составит около 29 часов. По маршруту движения поезда по территории Белгородской области также имеется остановка на станции Прохоровка.
Министерство транспорта Белгородской области
С мая 2023 года прямые беспересадочные вагоны по маршруту Белгород — Кисловодск будут курсировать 4 раза в неделю.
Расписание поездов можно посмотреть на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД пассажирам» или в железнодорожных билетных кассах.