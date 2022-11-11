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Беспересадочные вагоны на новогодние праздники доставят белгородцев в Кисловодск

11 ноября 16:42
Фото: 1MI
Для белгородцев появятся один купейный и один плацкартный вагоны.

В минтрансе Белгородской области сообщили, что с конца декабря начнёт курсировать поезд Белгород — Кисловодск. Белгородцы смогут приобрести билеты либо в одном купейном вагоне, либо в одном плацкартном.

Уехать из Белгорода в Кисловодск можно будет 27 и 29 декабря и 9 и 10 января. Из Кисловодска — 25 и 27 декабря и 7 и 8 января.

Время в пути составит около 29 часов. По маршруту движения поезда по территории Белгородской области также имеется остановка на станции Прохоровка.
Министерство транспорта Белгородской области

С мая 2023 года прямые беспересадочные вагоны по маршруту Белгород — Кисловодск будут курсировать 4 раза в неделю.

Расписание поездов можно посмотреть на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД пассажирам» или в железнодорожных билетных кассах.

Напомним, что белгородцы просили запустить поезд до Кисловодска в мае этого года. По итогу беспересадочные вагоны в составе поезда № 213/214 Москва — Кисловодск запустили с 8 августа

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#Александра Склярова#Город#Транспорт#Белгородская область#Поезд#Вагон
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