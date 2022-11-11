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Белгородцы смогли оперативно решить свои вопросы на Дне клиента Белгородэнерго

11 ноября 12:00
Фото: Белгородэнерго
В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» прошел День клиента.

В ходе встречи руководители филиала помогли жителям региона решить вопросы, связанные с подключением к электросетям.

Граждан интересовали сроки выполнения работ по договорам технологического присоединения, электроснабжение садовых домиков и гаражей. По всем вопросам заявители получили индивидуальные консультации по механизму подачи заявки и оформления договора технологического присоединения. Некоторые вопросы были решены в ходе встречи.

День клиента в таком формате будет проходить еженедельно по четвергам в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 57. Свои вопросы граждане могут направлять по электронной почте [email protected] для формирования предварительной записи. В письме необходимо указать ФИО, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи.

«Такие встречи мы будем проводить регулярно. Это усилит связь энергетиков с потребителями и позволит нам в оперативном порядке решать вопросы, связанные с подключением к электросетям. Нам важно, чтобы у жителей региона всегда было надежное электроснабжение», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Евгений Турапин.

Фото: Белгородэнерго
#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго#Алина Харина
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