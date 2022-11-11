Белгородцы смогли оперативно решить свои вопросы на Дне клиента Белгородэнерго

«Такие встречи мы будем проводить регулярно. Это усилит связь энергетиков с потребителями и позволит нам в оперативном порядке решать вопросы, связанные с подключением к электросетям. Нам важно, чтобы у жителей региона всегда было надежное электроснабжение», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Евгений Турапин.