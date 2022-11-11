Белгородцы помогли спасти раненого журавля

Жители региона обратились за помощью к ветеринарам, те в свою очередь осмотрели птицу и оставили её в лечебнице до тех пор, пока она не окрепнет. После этого специалисты решат, возвращать журавля в естественную среду или нет, рассказал глава регионального управления ветеринарии Артём Медведев.

В валуйском селе Принцевка местные жители заметили раненого журавля. Они обратились за помощью в ветстанцию. Специалисты вместе с сотрудниками регионального экоохотнадзора поймали птицу и отвезли в городскую ветлечебницу. Ветеринары осмотрели журавля и помогли ему. Сейчас ему ничего не угрожает. Пернатого оставили под присмотром специалистов до тех пор, пока он не окрепнет. Только после этого ветеринары решат, возвращать птицу в естественную среду или нет. Фото: страница Артёма Медведева в соцсети Ранее белгородцы просили помочь замерзающей лебединой паре в Шебекинском горокруге. Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил неравнодушную местную жительницу и пообещал, что ветеринары постараются помочь птицам. В то же время другие пернатые — больные голуби — вызвали у некоторых белгородцев не чувство сопереживания, а беспокойство. Птиц просили проверить на «биологический терроризм». У подозреваемых в «биологическом терроризме» белгородских голубей взяли пробы Узнать подробнее Читайте также: Семья белгородских японских журавлей Мирославы и Такеши пополнилась птенцом