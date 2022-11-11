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Белгородцы помогли спасти раненого журавля

11 ноября 12:47
Фото: страница Артёма Медведева в соцсети
Жители региона обратились за помощью к ветеринарам, те в свою очередь осмотрели птицу и оставили её в лечебнице до тех пор, пока она не окрепнет. После этого специалисты решат, возвращать журавля в естественную среду или нет, рассказал глава регионального управления ветеринарии Артём Медведев.

В валуйском селе Принцевка местные жители заметили раненого журавля. Они обратились за помощью в ветстанцию. Специалисты вместе с сотрудниками регионального экоохотнадзора поймали птицу и отвезли в городскую ветлечебницу.

Ветеринары осмотрели журавля и помогли ему. Сейчас ему ничего не угрожает. Пернатого оставили под присмотром специалистов до тех пор, пока он не окрепнет. Только после этого ветеринары решат, возвращать птицу в естественную среду или нет.

Фото: страница Артёма Медведева в соцсети

Ранее белгородцы просили помочь замерзающей лебединой паре в Шебекинском горокруге. Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил неравнодушную местную жительницу и пообещал, что ветеринары постараются помочь птицам.

В то же время другие пернатые — больные голуби — вызвали у некоторых белгородцев не чувство сопереживания, а беспокойство. Птиц просили проверить на «биологический терроризм».

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#Общество#Белгородская область#Валуйский горокруг#Артём Медведев#Журавль#Инна Рогова
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