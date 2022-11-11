Белгородцы помогли спасти раненого журавля

В валуйском селе Принцевка местные жители заметили раненого журавля. Они обратились за помощью в ветстанцию. Специалисты вместе с сотрудниками регионального экоохотнадзора поймали птицу и отвезли в городскую ветлечебницу.
Ветеринары осмотрели журавля и помогли ему. Сейчас ему ничего не угрожает. Пернатого оставили под присмотром специалистов до тех пор, пока он не окрепнет. Только после этого ветеринары решат, возвращать птицу в естественную среду или нет.
Ранее белгородцы просили помочь замерзающей лебединой паре в Шебекинском горокруге. Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил неравнодушную местную жительницу и пообещал, что ветеринары постараются помочь птицам.
В то же время другие пернатые — больные голуби — вызвали у некоторых белгородцев не чувство сопереживания, а беспокойство. Птиц просили проверить на «биологический терроризм».