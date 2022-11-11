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От белгородцев потребовали перекрыть доступ в пустующие дома через двери и окна

11 ноября 08:22
Фото: 1MI
Этого потребовали от собственников брошенных построек. Поручение представители местных администраций обосновали действующим в регионе режимом среднего реагирования и продолжающейся СВО.

В Белгородской области собственникам пустующих зданий поручили перекрыть в них доступ через двери и окна. Местные власти усилят контроль за соблюдением этого требования.

О том, что при прекращении использования здания или сооружения нужно принять меры, препятствующие незаконному доступу других людей, говорится в соответствующем техрегламенте (ст. 37 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

В администрациях населённых пунктов отмечают, что это требование особенно актуально в Белгородской области — на фоне продолжающейся спецоперации и введённого режима среднего уровня реагирования.

Этот режим в регионе действует с октября. Помимо этого, в Белгородской области с апреля продлевают «жёлтый» уровень террористической опасности.

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Заброшенные здания
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