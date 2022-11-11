От белгородцев потребовали перекрыть доступ в пустующие дома через двери и окна

В Белгородской области собственникам пустующих зданий поручили перекрыть в них доступ через двери и окна. Местные власти усилят контроль за соблюдением этого требования.
О том, что при прекращении использования здания или сооружения нужно принять меры, препятствующие незаконному доступу других людей, говорится в соответствующем техрегламенте (ст. 37 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
В администрациях населённых пунктов отмечают, что это требование особенно актуально в Белгородской области — на фоне продолжающейся спецоперации и введённого режима среднего уровня реагирования.
Этот режим в регионе действует с октября. Помимо этого, в Белгородской области с апреля продлевают «жёлтый» уровень террористической опасности.