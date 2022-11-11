Белгородских мобилизованных освободят от платы за аренду государственного имущества

Напомним, что мобилизованным белгородцам также полагается единоразовая выплата в размере 100 тысяч рублей из регионального бюджета, на работе у них сохраняется средняя заработная плата, а их детям, братьям и сёстрам на питание или оплату детского сада положена ежемесячная выплата в 3000 рублей.