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Белгородских мобилизованных освободят от платы за аренду государственного имущества

11 ноября 05:26
Фото: 1MI
Также им разрешат не оплачивать аренду за землю, находящуюся в собственности государства.
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Военные

На своих страницах в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ещё одной мере поддержки для мобилизованных. Она позволит мобилизованным белгородцам временно не оплачивать аренду за государственное имущество и земли, находящиеся в собственности государства.

Тех, у кого был договор аренды на государственное имущество и землю, находящуюся в государственной собственности, мы освободили от платы за аренду до того момента, когда они смогут вернуться с воинской службы. Всё, что нужно делать, — или родственникам, или самому, если такая возможность есть, написать заявление в министерство имущества и земельных отношений Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что мобилизованным белгородцам также полагается единоразовая выплата в размере 100 тысяч рублей из регионального бюджета, на работе у них сохраняется средняя заработная плата, а их детям, братьям и сёстрам на питание или оплату детского сада положена ежемесячная выплата в 3000 рублей.

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#Александра Склярова#Военные#Частичная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Аренда#Меры поддержки
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