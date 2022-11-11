Белгородских мобилизованных освободят от платы за аренду государственного имущества

На своих страницах в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ещё одной мере поддержки для мобилизованных. Она позволит мобилизованным белгородцам временно не оплачивать аренду за государственное имущество и земли, находящиеся в собственности государства.
Тех, у кого был договор аренды на государственное имущество и землю, находящуюся в государственной собственности, мы освободили от платы за аренду до того момента, когда они смогут вернуться с воинской службы. Всё, что нужно делать, — или родственникам, или самому, если такая возможность есть, написать заявление в министерство имущества и земельных отношений Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что мобилизованным белгородцам также полагается единоразовая выплата в размере 100 тысяч рублей из регионального бюджета, на работе у них сохраняется средняя заработная плата, а их детям, братьям и сёстрам на питание или оплату детского сада положена ежемесячная выплата в 3000 рублей.