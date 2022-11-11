Белгородка в свои сто лет чувствует себя на 18, максимум — на 20

Врио мэра Валентин Демидов отметил, что Прасковья Андреевна выглядит бодро: «Чувствует себя на 18, максимум — на 20!» Он добавил, что у белгородки отличное чувство юмора. Прасковья Андреевна в свою очередь просила передать всем жителям региона большой привет и пожелать счастья и здоровья.