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Белгородка в свои сто лет чувствует себя на 18, максимум — на 20

11 ноября 06:33
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Вековой юбилей отметила жительница Белгорода Прасковья Головчанская. В годы войны женщина работала в госпитале, за что получила медаль за доблестный труд. Поздравления от президента и губернатора ей передал врио мэра Валентин Демидов, сообщили в горадминистрации.

Жительнице Белгорода Прасковье Головчанской исполнилось 100 лет. С юбилеем её поздравил врио мэра Валентин Демидов, он передал виновнице торжества наилучшие пожелания от президента и губернатора.

Прасковья Головчанская родилась в корочанском селе Алексеевка. В годы войны ухаживала за ранеными бойцами в госпитале, за что её наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В мирное время работала бухгалтером.

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

Врио мэра Валентин Демидов отметил, что Прасковья Андреевна выглядит бодро: «Чувствует себя на 18, максимум — на 20!» Он добавил, что у белгородки отличное чувство юмора. Прасковья Андреевна в свою очередь просила передать всем жителям региона большой привет и пожелать счастья и здоровья.

Всего в ноябре 100-летие должны отметить четыре жителя региона. Юбиляры проживают в Белгороде, Чернянском районе и Шебекинском горокруге. 95-летие отметят 30 человек, 90-летие — 32 жителя региона.

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