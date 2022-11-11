Белгородка в свои сто лет чувствует себя на 18, максимум — на 20

Жительнице Белгорода Прасковье Головчанской исполнилось 100 лет. С юбилеем её поздравил врио мэра Валентин Демидов, он передал виновнице торжества наилучшие пожелания от президента и губернатора.
Прасковья Головчанская родилась в корочанском селе Алексеевка. В годы войны ухаживала за ранеными бойцами в госпитале, за что её наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В мирное время работала бухгалтером.
Врио мэра Валентин Демидов отметил, что Прасковья Андреевна выглядит бодро: «Чувствует себя на 18, максимум — на 20!» Он добавил, что у белгородки отличное чувство юмора. Прасковья Андреевна в свою очередь просила передать всем жителям региона большой привет и пожелать счастья и здоровья.
Всего в ноябре 100-летие должны отметить четыре жителя региона. Юбиляры проживают в Белгороде, Чернянском районе и Шебекинском горокруге. 95-летие отметят 30 человек, 90-летие — 32 жителя региона.