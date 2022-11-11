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Белгородец продаёт коллекцию старых топоров за 100 тыс. рублей

11 ноября 10:32
Фото: Авито
Необычное объявление разместили на «Авито».

В посёлке Северный под Белгородом продают три топора 1702, 1878 и 1941 годов. Топоры сделаны из ясеня.

Топоры рабочие, острые, как бритва.
Автор объявления

Три топора автор объявления готов продать за 100 тыс. рублей.

Фото: Авито

Напомним, в апреле в Старом Осколе продавали «загадочный камень». По словам продавца, он нашёл его в огороде на глубине одного метра. Камень имеет магнитные свойства и желтоватый оттенок. Находку автор объявления продавал за 1,3 млн рублей.

Ранее на сайте объявлений продавали также красивые даты регистрации брака. Стоимость варьировалась от 150 тыс. рублей до 5 млн рублей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Продажи#Топор#Объявление
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