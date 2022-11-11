Белгородец продаёт коллекцию старых топоров за 100 тыс. рублей

Напомним, в апреле в Старом Осколе продавали «загадочный камень». По словам продавца, он нашёл его в огороде на глубине одного метра. Камень имеет магнитные свойства и желтоватый оттенок. Находку автор объявления продавал за 1,3 млн рублей.