Белгородец продаёт коллекцию старых топоров за 100 тыс. рублей

В посёлке Северный под Белгородом продают три топора 1702, 1878 и 1941 годов. Топоры сделаны из ясеня.
Топоры рабочие, острые, как бритва.
Автор объявления
Три топора автор объявления готов продать за 100 тыс. рублей.
Напомним, в апреле в Старом Осколе продавали «загадочный камень». По словам продавца, он нашёл его в огороде на глубине одного метра. Камень имеет магнитные свойства и желтоватый оттенок. Находку автор объявления продавал за 1,3 млн рублей.
Ранее на сайте объявлений продавали также красивые даты регистрации брака. Стоимость варьировалась от 150 тыс. рублей до 5 млн рублей.