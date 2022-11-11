Аварийный дом снесут в Губкине Белгородской области за 4 млн рублей

Что касается окружающей среды, то от исполнителя контракта требуются аккуратность, чтобы не задеть прилегающую инфраструктуру, и выполнение всех правил Роспотребнадзора, чтобы не навредить природе. В том же случае, если работы негативно скажутся на ближайших зелёных насаждениях и постройках, подрядчику придётся всё восстанавливать своими силами.