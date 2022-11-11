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Аварийный дом снесут в Губкине Белгородской области за 4 млн рублей

11 ноября 07:36
Фото: Google карты
Контракт на выполнение работ появился на госзакупках.

МКУ «Дирекция ЖКХ и благоустройства Губкинского горокруга» ищет на госзакупках подрядчика, готового снести аварийный многоквартирный дом в Губкине Белгородской области. Цена контракта — 4 024 092 рубля.

Здание, которое необходимо будет снести, находится по адресу улица Горноспасателей, 3 — в черте города. По этой причине на период работ подрядчику придётся обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов в этом районе. Как отмечается в документах закупки, допускается использование дорожных знаков и ограждений.

Также подрядчик обязан провести инструктаж по безопасности со своими рабочими, обеспечив их спецодеждой и средствами защиты.

Что касается окружающей среды, то от исполнителя контракта требуются аккуратность, чтобы не задеть прилегающую инфраструктуру, и выполнение всех правил Роспотребнадзора, чтобы не навредить природе. В том же случае, если работы негативно скажутся на ближайших зелёных насаждениях и постройках, подрядчику придётся всё восстанавливать своими силами.

В конце исполнитель обязуется вывезти оставшийся мусор.

Снос дома может начаться после заключения контракта 22 ноября. Закончить со всеми работами планируют к 14 декабря.

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#Артем Черненко#Эксклюзив#Госзакупки#Город#Белгородская область#Губкин#Снос дома#Аварийное жилье
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