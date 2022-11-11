Аварийный дом снесут в Губкине Белгородской области за 4 млн рублей

МКУ «Дирекция ЖКХ и благоустройства Губкинского горокруга» ищет на госзакупках подрядчика, готового снести аварийный многоквартирный дом в Губкине Белгородской области. Цена контракта — 4 024 092 рубля.
Здание, которое необходимо будет снести, находится по адресу улица Горноспасателей, 3 — в черте города. По этой причине на период работ подрядчику придётся обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов в этом районе. Как отмечается в документах закупки, допускается использование дорожных знаков и ограждений.
Также подрядчик обязан провести инструктаж по безопасности со своими рабочими, обеспечив их спецодеждой и средствами защиты.
Что касается окружающей среды, то от исполнителя контракта требуются аккуратность, чтобы не задеть прилегающую инфраструктуру, и выполнение всех правил Роспотребнадзора, чтобы не навредить природе. В том же случае, если работы негативно скажутся на ближайших зелёных насаждениях и постройках, подрядчику придётся всё восстанавливать своими силами.
В конце исполнитель обязуется вывезти оставшийся мусор.
Снос дома может начаться после заключения контракта 22 ноября. Закончить со всеми работами планируют к 14 декабря.