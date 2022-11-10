ВСУ обстреляли белгородские сёла, а наплыва беженцев из региона под Москвой нет

Губернатор Вячеслав Гладков 10 ноября сообщил об обстреле сразу нескольких сёл Белгородского района. Пострадавших не было, но задело подстанцию, из-за чего шесть населённых пунктов остались без света. Сразу после происшествия аварийные бригады выехали на место, сообщил глава региона.
Некоторые источники в Сети сообщили о том, что под Москвой белгородские беженцы якобы разбили секретный лагерь. Говорилось и о том, что в расположенный рядом со столицей регион прибыло более тысячи переселенцев из приграничья.
Однако московский депутат Денис Перепелицын эту информацию не подтвердил. По его словам, в Подмосковье приехали 398 белгородцев, большинство из них — женщины с детьми. Переселенцев разместили на разных площадках. Слухи о лагере депутат назвал откровенной провокацией.
В Белгородской области провели уникальную операцию: из груди раненого военнослужащего вытащили неразорвавшийся боеприпас. Медикам пришлось работать в бронежилетах, так как риск детонации был высоким.
Операцию провели хирурги из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ им. П. В. Мандрыка. Пациента уже перевели в столичное медучреждение, где он проходит лечение и реабилитацию.