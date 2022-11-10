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ВСУ обстреляли белгородские сёла, а наплыва беженцев из региона под Москвой нет

10 ноября 16:00
Фото: Bel.ru
В нескольких населённых пунктах после обстрела пропал свет, в Подмосковье опровергли слухи о стихийном лагере из белгородских беженцев, а в регионе врачи провели уникальную операцию — вытащили из груди военного неразорвавшийся боеприпас.

Новые обстрелы

Губернатор Вячеслав Гладков 10 ноября сообщил об обстреле сразу нескольких сёл Белгородского района. Пострадавших не было, но задело подстанцию, из-за чего шесть населённых пунктов остались без света. Сразу после происшествия аварийные бригады выехали на место, сообщил глава региона.

Под обстрел ВСУ попало несколько сёл Белгородского района
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Секретного лагеря нет

Некоторые источники в Сети сообщили о том, что под Москвой белгородские беженцы якобы разбили секретный лагерь. Говорилось и о том, что в расположенный рядом со столицей регион прибыло более тысячи переселенцев из приграничья.

Однако московский депутат Денис Перепелицын эту информацию не подтвердил. По его словам, в Подмосковье приехали 398 белгородцев, большинство из них — женщины с детьми. Переселенцев разместили на разных площадках. Слухи о лагере депутат назвал откровенной провокацией.

Депутат опроверг информацию о секретном лагере белгородских беженцев под Москвой
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Операция в бронежилетах

В Белгородской области провели уникальную операцию: из груди раненого военнослужащего вытащили неразорвавшийся боеприпас. Медикам пришлось работать в бронежилетах, так как риск детонации был высоким.

Операцию провели хирурги из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ им. П. В. Мандрыка. Пациента уже перевели в столичное медучреждение, где он проходит лечение и реабилитацию.

Под Белгородом врачи в бронежилетах вытащили из груди военного боеприпас
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