ВКонтакте представила итоги третьего квартала 2022 года

Одним из главных запусков в третьем квартале был старт глобального обновления мобильного приложения ВКонтакте. В августе ВКонтакте объявила о запуске нового дизайна ленты — с фокусом на ярком медиаконтенте и адаптацией под современные тренды, такие как быстрое потребление. В сентябре социальная сеть рассказала о масштабном обновлении дизайна сообществ. В центре внимания будет «витрина контента»: свежие и актуальные материалы показываются на самом заметном месте, а остальной медиаконтент — в одном касании на ближайших вкладках.