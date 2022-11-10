ВКонтакте представила итоги третьего квартала 2022 года

В третьем квартале суточные просмотры видео на платформе видеотехнологий VK (VK Видео и VK Клипы) обновили рекорд, достигнув 2,41 млрд. Сервисы продолжают активно развиваться, внедряя новые технологии и поддерживая авторов контента.
Пользователи ВКонтакте наращивают активность в создании и потреблении контента. В третьем квартале количество созданных сообществ в соцсети увеличилось год к году на 28%, а количество просмотров ленты — на 45%.
Одним из главных запусков в третьем квартале был старт глобального обновления мобильного приложения ВКонтакте. В августе ВКонтакте объявила о запуске нового дизайна ленты — с фокусом на ярком медиаконтенте и адаптацией под современные тренды, такие как быстрое потребление. В сентябре социальная сеть рассказала о масштабном обновлении дизайна сообществ. В центре внимания будет «витрина контента»: свежие и актуальные материалы показываются на самом заметном месте, а остальной медиаконтент — в одном касании на ближайших вкладках.
Новые возможности помогут авторам развиваться и привлекать аудиторию.
Развитие ВКонтакте как крупнейшей в России платформы для пользователей и авторов — одна из основных целей соцсети. Для этого ВКонтакте постоянно внедряет новые технологии и делится ими со сторонними разработчиками, разрабатывает новые инструменты монетизации контента, улучшает пользовательский опыт, повышает безопасность.
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