Виртуальная любовь лишила белгородца 2 млн реальных рублей

Злоумышленница и потерпевший познакомились в соцсети. Женщина под различными предлогами выпрашивала деньги. Она говорила о своём безвыходном положении и т. п.
Только спустя время белгородец понял, что его обманули. Перечисленные средства мошенница потратила на развлечения. Ущерб она не возместила, но уже получила 3,5 года колонии. Приговор ещё можно обжаловать.
Другая жительница региона обворовывала детсад через фиктивных работников. Ещё одна мошенница поселилась у семейной пары, угрожая ей федеральным розыском.