«Ватутину и Щорсу тут не место»: в Киеве демонтируют памятники советских времён

Примечательно, что памятник Ватутину установили на месте его могилы. Самого советского генерала убили члены Украинской повстанческой армии* в 1944 году. Его сноса на Украине пытались добиться и раньше — в 2018 году памятник пришлось защищать полицейским, уточнили в телеграм-канале издания РБК.