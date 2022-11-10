«Ватутину и Щорсу тут не место»: в Киеве демонтируют памятники советских времён

В Киеве демонтируют памятники Николаю Щорсу и Николаю Ватутину. Соответствующее решение приняла комиссия по дерусификации, декоммунизации и деколонизации при Минкультуры Украины.
Памятник генералу Ватутину находился в Мариинском парке прямо в центре города. Второй монумент располагался на бульваре Тараса Шевченко. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что им не место в публичном пространстве страны.
Примечательно, что памятник Ватутину установили на месте его могилы. Самого советского генерала убили члены Украинской повстанческой армии* в 1944 году. Его сноса на Украине пытались добиться и раньше — в 2018 году памятник пришлось защищать полицейским, уточнили в телеграм-канале издания РБК.
Тем временем в Прохоровке Белгородской области установили памятник шпиону-англичанину. Ким Филби снабжал СССР информацией о действиях фашистов. Ранее сообщалось, что в Белгороде ремонтируют памятник Николаю Щорсу.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.