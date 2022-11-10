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В Старом Осколе пристав украла почти 130 тыс. рублей у должника

Сегодня, 07:04
Фото: 1MI
Перевёл деньги сам потерпевший. Пристав ему пообещала помочь с погашением задолженности в более сжатые сроки, сообщили в региональной прокуратуре.

Судебный пристав в Старом Осколе присвоила себе почти 130 тыс. рублей, которые принадлежали должнику. Деньги перевёл сам потерпевший — он не знал о намерениях злоумышленницы.

Летом 2021 года к приставу на исполнение поступили соответствующие документы о долгах белгородца перед юрлицами, ГИБДД. Сумма исполнительского сбора составила 80 тыс. рублей.

Женщина пообещала потерпевшему, что поможет ему с окончанием исполнительских производств быстрее. Она потребовала перевести необходимую сумму на свой счёт.

В общей сложности пристав похитила 128 тыс. рублей. Её приговорили к четырём годам условно с испытательным сроком на четыре года.

Ранее сообщалось, что бывшая заведующая детсадом похитила бюджетные деньги через фиктивное трудоустройство. Уголовное дело в суд передали ещё в августе.

 

Cудебный пристав привлечён к дисциплинарной ответственности
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#Наталья Корявых#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Судебный пристав#Кража денег должника
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