В Старом Осколе пристав украла почти 130 тыс. рублей у должника

Судебный пристав в Старом Осколе присвоила себе почти 130 тыс. рублей, которые принадлежали должнику. Деньги перевёл сам потерпевший — он не знал о намерениях злоумышленницы.
Летом 2021 года к приставу на исполнение поступили соответствующие документы о долгах белгородца перед юрлицами, ГИБДД. Сумма исполнительского сбора составила 80 тыс. рублей.
Женщина пообещала потерпевшему, что поможет ему с окончанием исполнительских производств быстрее. Она потребовала перевести необходимую сумму на свой счёт.
В общей сложности пристав похитила 128 тыс. рублей. Её приговорили к четырём годам условно с испытательным сроком на четыре года.