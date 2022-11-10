В Курской области появятся населённые пункты воинской доблести

Со следующего года в Курской области сёлам и посёлкам начнут присваивать почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». Законопроект рассмотрит областная дума. Если закон примут, то он вступит в силу 1 января 2023 года.
Как пишет издание, основанием для присвоения звания являются архивные документы героизма солдат в населённых пунктах или поблизости к ним. При этом получать указанное звание смогут не более двух сёл или посёлков в год. Грамоту собираются вручать в канун Дня разгрома фашистской армии в Курской битве — 23 августа.
В населённых пунктах уже установили доски с текстом грамоты о присвоении звания. На реализацию проекта выделят 408 тыс. рублей. Деньги распределят на изготовление мемориальных досок и книги «Воинская доблесть Курской области». В последующие годы на эти цели будут направлять по 400 тыс. рублей.