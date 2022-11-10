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В Курской области появятся населённые пункты воинской доблести

10 ноября 11:25
Фото: Курские известия
С 2023 года в регионе начнут присваивать звание «Населённый пункт воинской доблести», сообщают «Курские известия».

Со следующего года в Курской области сёлам и посёлкам начнут присваивать почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». Законопроект рассмотрит областная дума. Если закон примут, то он вступит в силу 1 января 2023 года.

Как пишет издание, основанием для присвоения звания являются архивные документы героизма солдат в населённых пунктах или поблизости к ним. При этом получать указанное звание смогут не более двух сёл или посёлков в год. Грамоту собираются вручать в канун Дня разгрома фашистской армии в Курской битве — 23 августа.

В населённых пунктах уже установили доски с текстом грамоты о присвоении звания. На реализацию проекта выделят 408 тыс. рублей. Деньги распределят на изготовление мемориальных досок и книги «Воинская доблесть Курской области». В последующие годы на эти цели будут направлять по 400 тыс. рублей.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Черноземье#Курская область#Населённые пункты воинской доблести
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