В Курской области появятся населённые пункты воинской доблести

Как пишет издание, основанием для присвоения звания являются архивные документы героизма солдат в населённых пунктах или поблизости к ним. При этом получать указанное звание смогут не более двух сёл или посёлков в год. Грамоту собираются вручать в канун Дня разгрома фашистской армии в Курской битве — 23 августа.