В Белгородской области поженились 88-летняя женщина и 85-летний мужчина

Напомним, что в первом полугодии 2021 года брак заключили 10 пар, в которых жених и невеста были старше 70 лет. Ещё два пары, в которых мужчине и женщине уже за 80 лет, тоже решили пожениться. Причём тогда самой возрастной была 81-летняя невеста, а самому старшему по возрасту жениху было 85 лет.