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В Белгородской области поженились 88-летняя женщина и 85-летний мужчина

10 ноября 09:35
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
Их брак зарегистрировали 9 ноября. Глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко отметила, что пенсионеры счастливы и оптимистичны.

9 ноября во Дворце торжеств Старооскольского горокруга заключили необычный брак.  Невесте — 88 лет, жениху — 85 лет. Тем не менее они «счастливы, позитивны, оптимистичны и радостны», заявила Татьяна Слюсаренко.

Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети

Напомним, что в первом полугодии 2021 года брак заключили 10 пар, в которых жених и невеста были старше 70 лет. Ещё два пары, в которых мужчине и женщине уже за 80 лет, тоже решили пожениться. Причём тогда самой возрастной была 81-летняя невеста, а самому старшему по возрасту жениху было 85 лет.

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#Инна Рогова#Общество#Старый Оскол#Татьяна слюсаренко#Брак#Свадьба#Загс#Пенсионеры
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