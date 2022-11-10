В Белгородском районе нанесут новую дорожную разметку за 39 млн рублей

На сайте госзакупок появилась заявка на нанесение дорожной разметки на автодороги Белгородского района. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта региона.
Судя по документам, светоотражающую разметку нанесут термопластиком, краской и холодным пластиком. Заказчик также просит, чтобы толщина слоя нанесённой на покрытие краски составляла не менее 0,5 мм.
Наносить разметку начнут 3 апреля 2023 года. Закончить все работы планируют к 15 июня 2023 года.
На фотографиях подробная информация, на каких участках дорог появится новая разметка.
Начальная цена контракта — 39 753 950 рублей. На нанесение разметки термопластиком заказчик готов выделить 12 035 784 рубля, холодным пластиком — 8 454 487 рублей. Нанесение краской горизонтальной разметки может выйти в 18 798 674 рубля, вертикальной — 465 005 рублей.