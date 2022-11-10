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В Белгородском районе нанесут новую дорожную разметку за 39 млн рублей

Вчера, 21:52
Фото: 1MI
Заявка на оказание услуг появилась на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок появилась заявка на нанесение дорожной разметки на автодороги Белгородского района. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта региона.

Судя по документам, светоотражающую разметку нанесут термопластиком, краской и холодным пластиком. Заказчик также просит, чтобы толщина слоя нанесённой на покрытие краски составляла не менее 0,5 мм.

Наносить разметку начнут 3 апреля 2023 года. Закончить все работы планируют к 15 июня 2023 года.

На фотографиях подробная информация, на каких участках дорог появится новая разметка.

Горизонтальная разметка краскойГоризонтальная разметка краской
Горизонтальная разметка краскойГоризонтальная разметка краской
Горизонтальная разметка краскойГоризонтальная разметка краской
Горизонтальная разметка краскойГоризонтальная разметка краской
Вертикальная разметка краскойВертикальная разметка краской
Горизонтальная разметка термопластиком и холодным пластикомГоризонтальная разметка термопластиком и холодным пластиком
Горизонтальная разметка краской

Начальная цена контракта — 39 753 950 рублей. На нанесение разметки термопластиком заказчик готов выделить 12 035 784 рубля, холодным пластиком — 8 454 487 рублей. Нанесение краской горизонтальной разметки может выйти в 18 798 674 рубля, вертикальной — 465 005 рублей.

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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородский район#Дорога#Разметка
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