В белгородском правительстве рассказали, для чего понадобились вагон-дома

В правительстве Белгородской области раскрыли причину, для чего понадобились вагон-дома. Как оказалось, закупают их взамен старых. Новые — с отоплением, водой и электричеством — привезут на велолыжероллерную трассу «Олимпия».
Вагон-дома поставит зарегистрированное в Белгородском районе ООО «Лот». Региональное правительство заключило договор с компанией как с единственным исполнителем.
Стоимость контракта составила 12,7 млн рублей. Примечательно, что ООО «Лот» ранее в тендерах не участвовало.
Напомним, что в августе во время большого прямого эфира в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал министра спорта региона Наталью Жигалову из-за медленной подготовки трассы для лыжников на «Олимпии».