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В белгородском правительстве рассказали, для чего понадобились вагон-дома

10 ноября 14:37
Фото: 1MI
Их закупают для велолыжероллерной трассы «Олимпия». Предполагается, что новые вагон-дома будут с отоплением, водой и электричеством.

В правительстве Белгородской области раскрыли причину, для чего понадобились вагон-дома. Как оказалось, закупают их взамен старых. Новые — с отоплением, водой и электричеством — привезут на велолыжероллерную трассу «Олимпия».

Вагон-дома поставит зарегистрированное в Белгородском районе ООО «Лот». Региональное правительство заключило договор с компанией как с единственным исполнителем.

Стоимость контракта составила 12,7 млн рублей. Примечательно, что ООО «Лот» ранее в тендерах не участвовало.

Напомним, что в августе во время большого прямого эфира в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал министра спорта региона Наталью Жигалову из-за медленной подготовки трассы для лыжников на «Олимпии».

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Олимпия#Велолыжероллерная трасса#Вагон-дома#Инна Рогова#Эксклюзив
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