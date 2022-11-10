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В Белгороде за 500 тыс. рублей отремонтируют туалет на кладбище

10 ноября 10:20
Фото: 1MI
Соответствующий контракт появился на госзакупках.

Администрация Белгорода разместила на портале госзакупок заявку по ремонту общественного туалета на кладбище «Ячнево». Начальная цена контракта — 523 317 рублей.

Согласно документам, исполнитель должен будет целиком обновить туалет: облицевать стены металлосайдингом, установить четыре окна, обустроить кровлю и козырёк с водостоком, а также отделать помещение изнутри. Теплоизоляция при этом не предусматривается.

В контракте отмечается, что длина туалета — 3,6 м, ширина — 4,8 м, высота — 3,9 м.

В работе исполнитель может пользоваться только новыми, устойчивыми к влаге и коррозии фабричными материалами. После завершения ремонта рабочие должны будут вывезти весь мусор.

Кроме того, в документах отдельным пунктом прописана перевозка самосвалами необходимых для стройки материалов. Грузоподъёмность каждой машины — 10 тонн.

Завершить работы исполнитель должен в течение 30 дней после подписания контракта. Предложения мэрия готова принимать до 18 ноября.

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