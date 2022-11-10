В Белгороде приступили к обустройству нового веломаршрута рядом с Пикник-парком

11 ноября рабочие будут укладывать асфальт. В следующем году территорию в зоне отдыха продолжат развивать. В планах — объединить всю велоинфраструктуру в этом районе, рассказал и. о. мэра Валентин Демидов.

Сюжет Новости Белгорода