В Белгороде приступили к обустройству нового веломаршрута рядом с Пикник-парком

Posted 10 ноября 2022, 08:16
Published 10 ноября 2022, 08:16
Modified 1 декабря 2024, 07:54
Updated 1 декабря 2024, 07:54
В районе Пикник-парка появится новый велосипедный маршрут. Его протяжённость составит более 2,5 км. Открыть новый маршрут планируют до конца следующей недели. Рабочие уже завтра, 11 ноября, должны приступить к укладке асфальта.
Сеть велодорожек развивают в лесу напротив Пикник-парка. По словам и. о. мэра Валентина Демидова, схему, по сути, создали сами белгородцы. При её планировании учли популярные пешие маршруты и особенности территории.
В следующем году территорию в районе Пикник-парка продолжат развивать. В планах — объединить всю существующую велоинфраструктуру в этом районе.
Ранее стало известно о строительстве велодорожки от улицы Волчанской в Белгороде до села Дорогобужино. На ремонт тротуара и устройство дорожки были готовы потратить 8,7 млн рублей.