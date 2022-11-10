В Белгороде приступили к обустройству нового веломаршрута рядом с Пикник-парком

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11 ноября рабочие будут укладывать асфальт. В следующем году территорию в зоне отдыха продолжат развивать. В планах — объединить всю велоинфраструктуру в этом районе, рассказал и. о. мэра Валентин Демидов.

В районе Пикник-парка появится новый велосипедный маршрут. Его протяжённость составит более 2,5 км. Открыть новый маршрут планируют до конца следующей недели. Рабочие уже завтра, 11 ноября, должны приступить к укладке асфальта. Сеть велодорожек развивают в лесу напротив Пикник-парка. По словам и. о. мэра Валентина Демидова, схему, по сути, создали сами белгородцы. При её планировании учли популярные пешие маршруты и особенности территории. В следующем году территорию в районе Пикник-парка продолжат развивать. В планах — объединить всю существующую велоинфраструктуру в этом районе. Ранее стало известно о строительстве велодорожки от улицы Волчанской в Белгороде до села Дорогобужино. На ремонт тротуара и устройство дорожки были готовы потратить 8,7 млн рублей. Читайте также: В Белгороде хотят объединить велодорожку на Щорса с центром города Строить велодорожку от Белгорода до Хотмыжска в этом году не будут В Белгороде хотят построить 35-километровую велодорожку