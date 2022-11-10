bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября 2022, 08:16

Published 10 ноября 2022, 08:16

Modified 1 декабря 2024, 07:54

Updated 1 декабря 2024, 07:54

В Белгороде приступили к обустройству нового веломаршрута рядом с Пикник-парком

10 ноября 2022, 08:16
Сюжет
Новости Белгорода
11 ноября рабочие будут укладывать асфальт. В следующем году территорию в зоне отдыха продолжат развивать. В планах — объединить всю велоинфраструктуру в этом районе, рассказал и. о. мэра Валентин Демидов.

В районе Пикник-парка появится новый велосипедный маршрут. Его протяжённость составит более 2,5 км. Открыть новый маршрут планируют до конца следующей недели. Рабочие уже завтра, 11 ноября, должны приступить к укладке асфальта.

Сеть велодорожек развивают в лесу напротив Пикник-парка. По словам и. о. мэра Валентина Демидова, схему, по сути, создали сами белгородцы. При её планировании учли популярные пешие маршруты и особенности территории.

В следующем году территорию в районе Пикник-парка продолжат развивать. В планах — объединить всю существующую велоинфраструктуру в этом районе.

Ранее стало известно о строительстве велодорожки от улицы Волчанской в Белгороде до села Дорогобужино. На ремонт тротуара и устройство дорожки были готовы потратить 8,7 млн рублей.

Читайте также:
В Белгороде хотят объединить велодорожку на Щорса с центром городаСтроить велодорожку от Белгорода до Хотмыжска в этом году не будутВ Белгороде хотят построить 35-километровую велодорожку
#Инна Рогова#Город#Пикник-парк#Новости Белгорода#Велодорожка#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика