Судебный пристав из Старого Оскола обманула должника на 80 тыс. рублей

По версии следствия, мужчина сообщил приставу о желании погасить свой долг. Тогда судебный исполнитель предложила ему перевести 80 тысяч рублей долга ей на банковскую карту. Аргументировала это предложение старооскольчанка тем, что дальше она сама оплатит задолженность.