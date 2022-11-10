Судебный пристав из Старого Оскола обманула должника на 80 тыс. рублей

Летом 2021 года к судебному приставу из Старооскольского округа на исполнение поступили листы о взыскании с должника 80 тысяч рублей.
По версии следствия, мужчина сообщил приставу о желании погасить свой долг. Тогда судебный исполнитель предложила ему перевести 80 тысяч рублей долга ей на банковскую карту. Аргументировала это предложение старооскольчанка тем, что дальше она сама оплатит задолженность.
После поступления денег обвиняемая их обналичила и потратила на личные нужды. А чтобы скрыть свои действия, пристав внесла в базу незаконные постановления об окончании исполнительных производств.
Женщину, согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ, признали виновной в использовании своего служебного положения для мошенничества, которое причинило человеку значительный ущерб.
Суд назначил женщине наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.