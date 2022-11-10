Суд запретил продавать за долги «Шашлык хаус» в Белгороде

Арбитражный суд запретил проводить торги по продаже помещения кафе «Шашлык хаус». Находится оно на проспекте Б. Хмельницкого и занимает площадь в 197,8 кв. м.
С соответствующим требованием в суд обратился комитет имущественных и земельных отношений мэрии Белгорода. Ведомство просило принять обеспечительные меры, а также подало иск к ООО «Арсенал» и отделу судебных приставов по Белгороду регионального УФССП. Комитет требует снять запрет на регистрационные действия в отношении помещения кафе.
Суд заявление принял и возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 25 января.
В сентябре стало известно, что кафе «Шашлык хаус» выставили на торги по начальной стоимости в 9,3 млн рублей. Торги планировали начать 24 октября. К такой мере пришли из-за долгов владельца кафе — ООО «Арсен». У приставов было около 20 исполнительных производств.
В то же время мэрия Белгорода потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть помещение в городскую собственность. Заседание по делу изначально назначили на 18 октября, однако в итоге отложили до 15 декабря.