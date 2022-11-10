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Суд запретил продавать за долги «Шашлык хаус» в Белгороде

10 ноября 13:20
Фото: сайт Арбитражного суда Белгородской области
Такую меру Арбитражный суд Белгородской области обеспечил по заявлению городского комитета имущественных и земельных отношений. Речь идёт о помещении почти в 198 «квадратов» на проспекте Б. Хмельницкого. Ранее кафе планировали продать как минимум за 9,3 млн рублей.

Арбитражный суд запретил проводить торги по продаже помещения кафе «Шашлык хаус». Находится оно на проспекте Б. Хмельницкого и занимает площадь в 197,8 кв. м.

С соответствующим требованием в суд обратился комитет имущественных и земельных отношений мэрии Белгорода. Ведомство просило принять обеспечительные меры, а также подало иск к ООО «Арсенал» и отделу судебных приставов по Белгороду регионального УФССП. Комитет требует снять запрет на регистрационные действия в отношении помещения кафе.

Суд заявление принял и возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 25 января.

В сентябре стало известно, что кафе «Шашлык хаус» выставили на торги по начальной стоимости в 9,3 млн рублей. Торги планировали начать 24 октября. К такой мере пришли из-за долгов владельца кафе — ООО «Арсен». У приставов было около 20 исполнительных производств.

В то же время мэрия Белгорода потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть помещение в городскую собственность. Заседание по делу изначально назначили на 18 октября, однако в итоге отложили до 15 декабря.

«Шашлык хаус» в Белгороде продают за долги, а мэрия требует вернуть помещение
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#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Шашлык хаус#Арбитражный суд#Долги#Комитет имущественных и земельных отношений#Есть повод#Инна Рогова
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