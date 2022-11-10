Стойленский ГОК приобрёл два новых электровоза для дренажной шахты

Новую технику комбинат приобрел в рамках проекта по реконструкции подземного дренажного комплекса комбината, который предполагает его развитие до 2030 года. Шахтерам предстоит замкнуть дренажный контур вокруг карьера по северо-западному направлению. Для этого они будут вести горные выработки, устанавливать в них арочные крепи и укреплять бетоном. Только до конца 2022 года стойленцам предстоит пройти 422 метра горных выработок.