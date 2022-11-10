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Стойленский ГОК приобрёл два новых электровоза для дренажной шахты

10 ноября 12:46
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) приобрел два новых шахтных электровоза для перевозки горной массы, доставки персонала и различных материалов при ведении работ в подземных горных выработках.

С запуском новых локомотивов парк техники подразделения насчитывает 13 единиц.

Шахтные электровозы при своем весе в 7,5 тонны способны перемещать до 50 тонн груза, работают от собственных тяговых аккумуляторных батарей, которые завод поставляет в комплекте с машинами. Рабочее место машиниста оснащено командоконтроллером управления с шестью режимами скорости, ручным механическим тормозом и динамическим электротормозом, механическим звуковым сигналом, ключом переключения движения вперед-назад.

После обязательного технического обслуживания первый локомотив приступил к работам на глубине более 200 метров, вторая машина также готовится к спуску в шахту.

Новую технику комбинат приобрел в рамках проекта по реконструкции подземного дренажного комплекса комбината, который предполагает его развитие до 2030 года. Шахтерам предстоит замкнуть дренажный контур вокруг карьера по северо-западному направлению. Для этого они будут вести горные выработки, устанавливать в них арочные крепи и укреплять бетоном. Только до конца 2022 года стойленцам предстоит пройти 422 метра горных выработок.

Фото: Стойленский ГОК
#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК
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