Стойленский ГОК приобрёл два новых электровоза для дренажной шахты

С запуском новых локомотивов парк техники подразделения насчитывает 13 единиц.
Шахтные электровозы при своем весе в 7,5 тонны способны перемещать до 50 тонн груза, работают от собственных тяговых аккумуляторных батарей, которые завод поставляет в комплекте с машинами. Рабочее место машиниста оснащено командоконтроллером управления с шестью режимами скорости, ручным механическим тормозом и динамическим электротормозом, механическим звуковым сигналом, ключом переключения движения вперед-назад.
После обязательного технического обслуживания первый локомотив приступил к работам на глубине более 200 метров, вторая машина также готовится к спуску в шахту.
Новую технику комбинат приобрел в рамках проекта по реконструкции подземного дренажного комплекса комбината, который предполагает его развитие до 2030 года. Шахтерам предстоит замкнуть дренажный контур вокруг карьера по северо-западному направлению. Для этого они будут вести горные выработки, устанавливать в них арочные крепи и укреплять бетоном. Только до конца 2022 года стойленцам предстоит пройти 422 метра горных выработок.