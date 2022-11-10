Столкнувшего знакомую с балкона белгородца посадили на девять лет

Суд вынес приговор жителю Старого Оскола, который после застолья сбросил свою знакомую с балкона. Вину подсудимый признал и рассказал, что сделал это под действием алкоголя — он делает его неадекватным.
Инцидент произошёл 9 августа в микрорайоне Солнечный. Подруга мужчины попросилась у него переночевать. Во время застолья они поругались. Вдвоём они вышли на балкон, женщина решила развесить полотенца.
Когда знакомая злоумышленника встала на стул и повернулась к нему спиной, он столкнул её с балкона. Женщина разбилась. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.
В суде оскольчанин рассказал, что он и погибшая дружили несколько лет. Причиной агрессии, уточнил подсудимый, стал разбавленный спирт. Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, другой житель региона избил жену ведром и угрожал убийством. За это ему грозит до двух лет тюрьмы.