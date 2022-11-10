Столкнувшего знакомую с балкона белгородца посадили на девять лет

В суде оскольчанин рассказал, что он и погибшая дружили несколько лет. Причиной агрессии, уточнил подсудимый, стал разбавленный спирт. Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.