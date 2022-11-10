Парень из Белгорода играет на гитаре и мечтает преподавать историю: диагноз ДЦП не приговор

Антона всегда тянуло к музыке: впервые, когда он взял гитару, сразу почувствовал — это его инструмент. Невзирая на трудности с игрой, он всё-таки освоил этот инструмент, хотя, признаться, это было тяжелее, чем другим. Но наш герой постоянно напоминает об одном правиле: «Если ты чего-то достиг, то не нужно на этом останавливаться, нужно идти дальше и достигать ещё большего». И он пошёл!