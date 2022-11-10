Парень из Белгорода играет на гитаре и мечтает преподавать историю: диагноз ДЦП не приговор

Белгородец получил родовую травму, которая привела к ДЦП, но не нужно думать, что это сломило его — нет. Наш участник #безграничные_возможности2022 с раннего возраста был сильным и стал примером бойца, который стирает мифы про людей с подобным диагнозом!
— Мне очень радостно, потому что мне повезло родиться именно сейчас. Родился бы я на десять-двенадцать лет позже. Вот возможно, я бы не был таким, каким я являюсь сейчас, — размышляет парень.
Антона всегда тянуло к музыке: впервые, когда он взял гитару, сразу почувствовал — это его инструмент. Невзирая на трудности с игрой, он всё-таки освоил этот инструмент, хотя, признаться, это было тяжелее, чем другим. Но наш герой постоянно напоминает об одном правиле: «Если ты чего-то достиг, то не нужно на этом останавливаться, нужно идти дальше и достигать ещё большего». И он пошёл!
Мы уже упомянули про увлечение юноши историей, Антон — настоящий патриот. Сейчас он учится на историко-филологический факультете в педагогическом институте.
Он хочет, чтобы наше поколение тоже хорошо знало историю: когда была Крымская война? Кто восставал во время Медного бунта? Между кем и кем была Столетняя война?
Наш участник яро считает, что историю должны знать все, потому что настоящее создано только благодаря прошлому, и его нужно чтить. Юноша уверен, что только на первый взгляд сейчас не заметно героев большого масштаба, а на самом деле герой кроется в каждом из людей.
— Учителя, врачи, военные. Героем может быть абсолютно любой человек, особенно таких профессий, поэтому даже маленькие герои своей страны тоже встречаются. Это нужно понимать, этому нужно радоваться, в таких людях будущее нашей страны, хоть их не показывают каждый день в фильмах по телевизору, — делится Антон.
После защиты диплома парень планирует поступить дальше в магистратуру, чтобы ещё глубже познать свой предмет и как можно больше рассказать будущим ученикам.
А ещё у Антона есть несколько любимых групп, которые ярко символизируют его любовь к истории — «Гражданская оборона» и «Кино». Белгородец фанат лидеров этих музыкальных групп, у него дома множество символических украшений, сувениров и даже книг о его кумирах. И это тоже закаляет в парне патриотический дух.
— Мне не все равно, среди какого общества я живу и где я нахожусь. Меня это волнует. Именно поэтому для меня это важно - уделять внимание таким моментам, и чтобы это был эффективный подход, — рассказывает Антон.