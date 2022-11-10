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Одноклассники подготовили квиз ко дню рождения В.И. Даля

10 ноября 12:17
Пользователи ОК смогут поучаствовать в интерактивном квизе для проверки значений слов.

Одноклассники подготовили интерактивный квиз накануне дня рождения Владимира Ивановича Даля, а также внедрили слова разных регионов из его словаря в капчу — специальный защитный код, который всплывает при подозрительной активности в соцсети. 

10 ноября исполняется 221 год со дня рождения создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля. Словарь стал итогом творческой деятельности лексикографа и этнографа, настоящей лингвистической энциклопедией народа. В честь дня рождения Владимира Ивановича ОК добавили слова из словаря Даля в варианты заданий капчи. 

Для того, чтобы обезопасить пользователей, в ОК используется капча — благодаря ей пользователи могут подтвердить, что действия не совершаются автоматически. Пользователи смогут расширить свои знания и познакомиться с необычными словами, которые можно встретить только в определенных регионах. Кроме того, пользователи смогут узнать значения слов «фельетон», «эпиталама», «акаренок» и других в интерактивном квизе в официальной группе «Культура в ОК». 

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, Одноклассники вместе с Российской государственной библиотекой (РГБ) и мобильным приложением для чтения «НЭБ Свет» подготовили квиз к юбилею со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка. Пользователи смогли проверить, насколько хорошо они знакомы с творчеством писателя.

#Евгений Грицков
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