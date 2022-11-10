На ремонт светофоров в Старом Осколе потратят 2,5 млн рублей

Также перечень необходимых работ включает в себя обслуживание и обеспечение работоспособности светофоров в соответствии со всеми требованиями. Иными словами, исполнитель будет обязан патрулировать и наблюдать за обновлёнными светофорами, чтобы в случае возникновения возможных угроз оперативно на них реагировать.