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На ремонт светофоров в Старом Осколе потратят 2,5 млн рублей

10 ноября 11:20
Фото: 1MI
Контракт на выполнение работ появился на госзакупках.

На сайте госзакупок появилась заявка на оказание услуг по содержанию и ремонту светофоров в Старом Осколе Белгородской области. Заказчик — МКУ «Управление муниципальных закупок Старооскольского горокруга». За оказанные услуги в учреждении готовы заплатить 2,5 млн рублей.

Согласно документам, у ряда светофоров необходимо будет отремонтировать корпус, заменить электропроводку, крепления и светодиодный модуль. Где-то потребуется обновить светофор целиком.

Также перечень необходимых работ включает в себя обслуживание и обеспечение работоспособности светофоров в соответствии со всеми требованиями. Иными словами, исполнитель будет обязан патрулировать и наблюдать за обновлёнными светофорами, чтобы в случае возникновения возможных угроз оперативно на них реагировать.

Так, например, в случаях ДТП или во время плохой погоды исполнитель должен будет устранить все возникшие дефекты и освободить дорогу от посторонних предметов. Также в перечень услуг входит еженедельная чистка светофора и ежемесячный отчёт о потребляемой энергии.

Более того, исполнитель обязан мониторить информацию о случившихся ДТП и передавать проанализированные данные заказчику, чтобы затем разрабатывать совместный план действий по профилактике происшествий.

Таким образом, обновят светофоры в 34 местах Старого Оскола: на проспектах Губкина, Молодёжном и Угарова, возле ТРЦ «Боше», рядом с ТЦ «Оскол», возле второй горбольницы и на пересечении нескольких дорог. Полный список представлен в таблице:

 

Фото: документы госзакупок

Заявки в мэрии готовы принимать до 15 сентября. 17 числа выберут исполнителя контракта.

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