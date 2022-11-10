Мобилизованным белгородцам раздадут непромокаемые конверты для связи с семьёй

Напомним, накануне в прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, когда мобилизованным должны выдавать бронежилеты и каски. Оказалось, что всё снаряжение бойцы получают уже после завершения курса учебной подготовки.