Мобилизованным белгородцам раздадут непромокаемые конверты для связи с семьёй

Глава региона рассказал, что непромокаемые конверты белгородские власти решили раздать мобилизованным после обращения родственников с просьбой организовать письменное общение с военнослужащими.
Теперь конверты для писем в непромокаемых конвертах будут получать все белгородцы, которые идут служить в Вооружённые силы России.
Будем договариваться с Министерством обороны, чтобы такое взаимодействие в части доставки писем было организовано.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, накануне в прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, когда мобилизованным должны выдавать бронежилеты и каски. Оказалось, что всё снаряжение бойцы получают уже после завершения курса учебной подготовки.
Также до конца недели все мобилизованные белгородцы получат единовременную региональную выплату в 100 тысяч рублей.