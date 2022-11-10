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Мобилизованным белгородцам раздадут непромокаемые конверты для связи с семьёй

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI
Один из таких конвертов показал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона рассказал, что непромокаемые конверты белгородские власти решили раздать мобилизованным после обращения родственников с просьбой организовать письменное общение с военнослужащими.

Фото: https://vk.com/gladkov_vv

 

Теперь конверты для писем в непромокаемых конвертах будут получать все белгородцы, которые идут служить в Вооружённые силы России.

Будем договариваться с Министерством обороны, чтобы такое взаимодействие в части доставки писем было организовано.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, накануне в прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, когда мобилизованным должны выдавать бронежилеты и каски. Оказалось, что всё снаряжение бойцы получают уже после завершения курса учебной подготовки.

Также до конца недели все мобилизованные белгородцы получат единовременную региональную выплату в 100 тысяч рублей.

Когда мобилизованным белгородцам выдают бронежилеты и каски
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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Письмо#Письма#Конверт#Конверты
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