С начала частичной мобилизации белгородцы стали жаловаться на резкий рост цен в военторгах, обмундирование и условия проживания в воинских частях. Разбираемся подробнее, какая ситуация наблюдается там на сегодняшний день.
В начале октября белгородка пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на отсутствие у мобилизованных зимних вещей. По её словам, в воинской части за пределами Белгородской области начали выдавать одежду, которую привезли белгородские чиновники. Но не всем выдают нужный размер.
Гладков ответил, что сезонной тёплой одеждой военнослужащие обеспечены.
По поводу того, что мы привозили, там действительно есть комплекты термобелья и термоноски. Они выданы всем. Другую одежду мы не привозили. Всё остальное сейчас выдаётся Министерством обороны.
Вячеслав Гладков
В конце октября губернатор привёз мобилизованным новую экипировку. В комплекты вошли тёплые вещи, плащи от дождя, термобельё, обувь и рюкзаки. Эти вещи не входят в стандартное вещевое довольствие военных.
От белгородцев Вячеславу Гладкову также поступали жалобы на питание мобилизованных бойцов. По словам одной из местных жительниц, мобилизованных мужчин якобы кормили варёной пшеницей. Позже губернатор предоставил жителям области фоторепортаж с рационом военных. Гладкову удалось попасть в часть на завтрак.
По словам главы региона, жалоб на питание у военнослужащих нет, в меню не хватает только корочанских яблок. Чиновник пообещал, что они будут в ежедневном рационе военных.
В начале октября в Сети начало распространяться видео, снятое, как утверждали его герои, в Белгородской области. На записи было около 500 военнослужащих. Они рассказали, что их уже неделю содержат в плохих условиях: живут под дождём, многие заболели, медкомиссии не было, еды не хватает, а оружие, которое выдали, не прописано в военных билетах.
В штабе ЗВО позже пояснили, что этих военнослужащих не отправляли в зону СВО. Они следовали в учебный центр на полигон, где их должны были обучать по военно-учётным специальностям. Выданное оружие закреплено за личным составом. Солдаты были обеспечены питанием, в составе команды был и медперсонал. Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что мобилизованных накормили, к ним внимательно отнеслись глава района, села и белгородцы.
С начала частичной мобилизации белгородцы пожаловались на резкий рост цен на военную одежду в местных военторгах. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям проверить изменение цен на экипировку. Мэрия Белгорода для принятия мер направляла жалобы в городскую прокуратуру.
Родственники военнослужащих могут поехать в места формирования воинских частей, пообщаться с солдатами и увидеть условия их проживания.
При помощи мэрии Белгорода жители областного центра уже пять раз выезжали на встречи с мобилизованными родственниками. Заявки от горожан собирают в течение недели. Свои данные можно отправлять в личные сообщения и. о. главы администрации Валентину Демидову. К концу недели формируется группа из 10-12 человек. Родственников сопровождает представитель горадминистрации.
К месту встречи и обратно белгородцев доставляют бесплатно на автобусах.
Напомним, частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября. Всего в России мобилизовали 318 тыс. человек, из их 49 тыс. уже выполняют боевые задачи в зоне спецоперации.
Постановление о завершении частичной мобилизации в Белгородской области губернатор подписал 1 ноября. Забронированным белгородцам должны были прекратить выдавать удостоверения об отсрочке от призыва, а уже выданные работающим в органах местного самоуправления и в исполнительных органах должны были изъять.
О выполнении всех мероприятий по мобилизации Вячеслава Гладкова должны были проинформировать до 10 ноября.