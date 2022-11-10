В штабе ЗВО позже пояснили, что этих военнослужащих не отправляли в зону СВО. Они следовали в учебный центр на полигон, где их должны были обучать по военно-учётным специальностям. Выданное оружие закреплено за личным составом. Солдаты были обеспечены питанием, в составе команды был и медперсонал. Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что мобилизованных накормили, к ним внимательно отнеслись глава района, села и белгородцы.