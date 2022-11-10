К Гладкову за помощью обратились родственники мобилизованных из Воронежа

10 ноября в одной из воинских частей Белгородской области собрались жёны мобилизованных белгородцев, курян, воронежцев и россиян из других регионов. В Валуйках женщины стали требовать, чтобы их близких вывели из зоны боевых действий из-за хаоса, который там, по их словам, творится.