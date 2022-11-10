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К Гладкову за помощью обратились родственники мобилизованных из Воронежа

10 ноября 18:02
Фото: Правительство Белгородской области
Сегодня в Валуйки приехали жёны мобилизованных из разных регионов, чтобы обратиться за помощью. Губернатор Белгородской области откликнулся на просьбу женщин во время прямого эфира 10 ноября.

10 ноября в одной из воинских частей Белгородской области собрались жёны мобилизованных белгородцев, курян, воронежцев и россиян из других регионов. В Валуйках женщины стали требовать, чтобы их близких вывели из зоны боевых действий из-за хаоса, который там, по их словам, творится.

Одна из жительниц Воронежской области, которая побывала сегодня в Валуйках, обратилась к Вячеславу Гладкову за помощью. По её словам, обращения к главе Воронежской области бесполезны — он не принимает никаких мер.

Просим вас вытащить ребят оттуда, мы не просим вернуть домой, просим поставить их на границе. Были сегодня в Валуйках, пришли к выводу, что нам нужна помощь!
Карина, жительница Воронежской области

Вячеслав Гладков откликнулся на сообщение женщины. Он рассказал, что после данного обращения в Валуйки выехал руководитель Совета безопасности Белгородской области. С жёнами мобилизованных уже встретились.

Всё, что в наших силах, постараемся сделать и помочь в выстраивании взаимодействия с Министерством обороны. Мы все хотим помочь нашим парням, вне зависимости от того, белгородцы они или из других регионов. Если будет необходимость — готов выехать сам.
Вячеслав Гладков

Оперштаб Белгородской области тоже отреагировал на случившееся. В штабе сообщили, что глава Валуйского горокруга, представители управления региональной безопасности и Минобороны сегодня проводили встречу с приехавшими родными и близкими мобилизованных.

В настоящее время составлены списки обращений по каждой семье, ответственные лица проверяют озвученные факты.
оперштаб Белгородской области
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#Инна Рогова#Губернатор#СВО#Военные#Белгородская область#Валуйки#Вячеслав Гладков
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