К Гладкову за помощью обратились родственники мобилизованных из Воронежа

10 ноября в одной из воинских частей Белгородской области собрались жёны мобилизованных белгородцев, курян, воронежцев и россиян из других регионов. В Валуйках женщины стали требовать, чтобы их близких вывели из зоны боевых действий из-за хаоса, который там, по их словам, творится.
Одна из жительниц Воронежской области, которая побывала сегодня в Валуйках, обратилась к Вячеславу Гладкову за помощью. По её словам, обращения к главе Воронежской области бесполезны — он не принимает никаких мер.
Просим вас вытащить ребят оттуда, мы не просим вернуть домой, просим поставить их на границе. Были сегодня в Валуйках, пришли к выводу, что нам нужна помощь!
Карина, жительница Воронежской области
Вячеслав Гладков откликнулся на сообщение женщины. Он рассказал, что после данного обращения в Валуйки выехал руководитель Совета безопасности Белгородской области. С жёнами мобилизованных уже встретились.
Всё, что в наших силах, постараемся сделать и помочь в выстраивании взаимодействия с Министерством обороны. Мы все хотим помочь нашим парням, вне зависимости от того, белгородцы они или из других регионов. Если будет необходимость — готов выехать сам.
Вячеслав Гладков
Оперштаб Белгородской области тоже отреагировал на случившееся. В штабе сообщили, что глава Валуйского горокруга, представители управления региональной безопасности и Минобороны сегодня проводили встречу с приехавшими родными и близкими мобилизованных.
В настоящее время составлены списки обращений по каждой семье, ответственные лица проверяют озвученные факты.
оперштаб Белгородской области