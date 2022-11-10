ИНВИТРО предлагает минус 25% на лабораторные исследования

Как передают «Новые Известия», эксперты рекомендуют не искать поводы для сдачи лабораторных анализов. Чтобы вовремя выявить опасные заболевания или увидеть динамику течения различных патологий, нужно регулярно обследоваться.
К примеру, анализ биохимии крови поможет выявить факторы, влияющие на сбой работы пищеварительной системы. Также исследования помогают вовремя обнаружить анемию, воспаление, гематологические расстройства. Своевременно обнаруженные болезни легче лечить, тем самым улучшая общее самочувствие.
Кровь – важный источник информации о здоровье человека. Ее состав реагирует на изменения организме задолго до проявления тревожных симптомов. Расшифровывая результаты анализов, доктор предупреждает пациента о возможных опасностях и назначает лечение, которое предотвращает негативные последствия развития патологий.
Пациенты обращаются в ИНВИТРО для прохождения различных видов клинического исследования. Самым востребованным является общий анализ крови, показывающий базовую оценку состояния организма, воспаления, анемию. На втором месте по популярности - биохимия крови - количественная оценка ее составляющих. Анализ выявляет патологии внутренних органов. Третье место в рейтинге популярных анализов ИНВИТРО занимает биохимическое исследование, направленное на оценку уровня витамина D. Его нехватка чревата хрупкостью костей и вялостью мышц. Четвертое место рейтинга занимает анализ уровня тиреотропного гормона (ТТГ). Это гормональное исследование работы щитовидной железы. На пятом месте ‑ расширенный профиль биохимического анализа крови, он проверяет работу внутренних органов, определяет, есть ли риск развития патологий сердечно-сосудистой системы, а также наличие нарушений обмена веществ.
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