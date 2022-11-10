ИНВИТРО предлагает минус 25% на лабораторные исследования

Пациенты обращаются в ИНВИТРО для прохождения различных видов клинического исследования. Самым востребованным является общий анализ крови, показывающий базовую оценку состояния организма, воспаления, анемию. На втором месте по популярности - биохимия крови - количественная оценка ее составляющих. Анализ выявляет патологии внутренних органов. Третье место в рейтинге популярных анализов ИНВИТРО занимает биохимическое исследование, направленное на оценку уровня витамина D. Его нехватка чревата хрупкостью костей и вялостью мышц. Четвертое место рейтинга занимает анализ уровня тиреотропного гормона (ТТГ). Это гормональное исследование работы щитовидной железы. На пятом месте ‑ расширенный профиль биохимического анализа крови, он проверяет работу внутренних органов, определяет, есть ли риск развития патологий сердечно-сосудистой системы, а также наличие нарушений обмена веществ.