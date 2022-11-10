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Игорь Маковский ввёл в эксплуатацию новый центр питания в Белгородской области

Сегодня, 07:51
Фото: Белгородэнерго
В Белгородской области состоялось открытие высокотехнологичной подстанции 110/10 кВ.

Новый энергообъект стал 60-м питающим центром в регионе. Он построен для электроснабжения Научно-образовательного центра, который занимается исследованиями в области инновационных продуктов и товаров широкого потребления.

Подстанция построена с применением полностью отечественных технологий и современных стандартов, предусматривающих непрерывную передачу цифровых сигналов о параметрах работы оборудования в оперативно-информационный комплекс «Белгородэнерго».

«На нашу компанию возложена высочайшая ответственность по безусловному обеспечению надежности электроснабжения российских регионов, а в Белгородской области перед нами стоит дополнительная задача — незамедлительно реагировать на все возникающие угрозы. При этом мы продолжаем уделять максимум внимания реализации инвестиционных проектов, поскольку именно от них зависит дальнейшее социально-экономическое развитие территорий нашего присутствия», — отметил Игорь Маковский.

Фото: Белгородэнерго
#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго
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