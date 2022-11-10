Игорь Маковский ввёл в эксплуатацию новый центр питания в Белгородской области

«На нашу компанию возложена высочайшая ответственность по безусловному обеспечению надежности электроснабжения российских регионов, а в Белгородской области перед нами стоит дополнительная задача — незамедлительно реагировать на все возникающие угрозы. При этом мы продолжаем уделять максимум внимания реализации инвестиционных проектов, поскольку именно от них зависит дальнейшее социально-экономическое развитие территорий нашего присутствия», — отметил Игорь Маковский.