Гладков ответил белгородке на просьбу помочь её тяжелораненому брату

Мужчина получил тяжёлое ранение в ходе службы в начале ноября, сейчас он в реанимации. Белгородские врачи утверждают, что шансов на то, чтобы выжить, у него нет. Сестра пациента просит помочь отвезти его в столичную клинику или пригласить врачей из Москвы.

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