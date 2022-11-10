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Гладков ответил белгородке на просьбу помочь её тяжелораненому брату

Сегодня, 09:05
Фото: 1MI
Мужчина получил тяжёлое ранение в ходе службы в начале ноября, сейчас он в реанимации. Белгородские врачи утверждают, что шансов на то, чтобы выжить, у него нет. Сестра пациента просит помочь отвезти его в столичную клинику или пригласить врачей из Москвы.
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СВО

Военнослужащий в ходе СВО получил тяжёлое ранение в начале ноября. Сейчас он находится в реанимации в Белгороде. По словам родственников пациента, о его состоянии мало что сообщают — более того, утверждают, что «нет никаких шансов на жизнь».

Просьба о помощи и мольба о том, чтобы его транспортировать в Москву или Питер. Может, возможно пригласить для осмотра нейрохирурга из Москвы? Хотя бы что-то делать, а не просто ждать, каждая секунда на счету.
Татьяна Фролова

С этой просьбой женщина обратилась в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети. Глава региона лично ответил и попросил позвонить в его приёмную и назвать фамилию брата.

Напомним, что в Белгородской области врачи из Центрального военного госпиталя провели уникальную операцию — достали из груди военнослужащего неразорвавшийся боеприпас. Медикам пришлось работать в бронежилетах.

Под Белгородом врачи в бронежилетах вытащили из груди военного боеприпас
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Реанимация#Военный#Врачи
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