Гладков ответил белгородке на просьбу помочь её тяжелораненому брату

Военнослужащий в ходе СВО получил тяжёлое ранение в начале ноября. Сейчас он находится в реанимации в Белгороде. По словам родственников пациента, о его состоянии мало что сообщают — более того, утверждают, что «нет никаких шансов на жизнь».
Просьба о помощи и мольба о том, чтобы его транспортировать в Москву или Питер. Может, возможно пригласить для осмотра нейрохирурга из Москвы? Хотя бы что-то делать, а не просто ждать, каждая секунда на счету.
Татьяна Фролова
С этой просьбой женщина обратилась в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети. Глава региона лично ответил и попросил позвонить в его приёмную и назвать фамилию брата.
Напомним, что в Белгородской области врачи из Центрального военного госпиталя провели уникальную операцию — достали из груди военнослужащего неразорвавшийся боеприпас. Медикам пришлось работать в бронежилетах.