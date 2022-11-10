Гладков наградил полицейских за эвакуацию людей из зон обстрелов

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородских полицейских с профессиональным праздником. 10 ноября по всей России отмечают День сотрудника МВД.
17 полицейским вручили грамоты, благодарственные письма и памятные подарки за профессионализм, вклад в безопасность движения на дороге и организацию эвакуаций гражданских из зон обстрелов. Гладков отметил, что правоохранители защищают жителей и обеспечивают безопасность 1,5 млн человек, которые проживают в регионе. Вячеслав Гладков напомнил, что видел, как полицейские защищали людей во время обстрела Шебекино.
Четверым участковым и сотрудникам ПДН по Борисовскому району вручили ключи от служебного жилья. Ежегодно из бюджета области выделяют средства на обеспечение сотрудников полиции жильём и служебным транспортом.