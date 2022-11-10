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Гладков наградил полицейских за эвакуацию людей из зон обстрелов

10 ноября 15:18
Фото: правительство Белгородской области
полицейских наградили в День полиции

Гладков поздравил белгородских полицейских с профессиональным праздником

10 ноября по всей стране отмечают День сотрудников МВД. Полицейским вручили грамоты, благодарственные письма и памятные подарки, сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородских полицейских с профессиональным праздником. 10 ноября по всей России отмечают День сотрудника МВД.

17 полицейским вручили грамоты, благодарственные письма и памятные подарки за профессионализм, вклад в безопасность движения на дороге и организацию эвакуаций гражданских из зон обстрелов. Гладков отметил, что правоохранители защищают жителей и обеспечивают безопасность 1,5 млн человек, которые проживают в регионе. Вячеслав Гладков напомнил, что видел, как полицейские защищали людей во время обстрела Шебекино.

Четверым участковым и сотрудникам ПДН по Борисовскому району вручили ключи от служебного жилья. Ежегодно из бюджета области выделяют средства на обеспечение сотрудников полиции жильём и служебным транспортом.

 

полицейских наградили в День полицииполицейских наградили в День полиции
полицейских наградили в День полиции
Фото: правительство Белгородской области
#Вячеслав Гладков#День полиции#Награждение#Поздравление губернатора#Инна Рогова
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