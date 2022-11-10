Гладков наградил полицейских за эвакуацию людей из зон обстрелов

17 полицейским вручили грамоты, благодарственные письма и памятные подарки за профессионализм, вклад в безопасность движения на дороге и организацию эвакуаций гражданских из зон обстрелов. Гладков отметил, что правоохранители защищают жителей и обеспечивают безопасность 1,5 млн человек, которые проживают в регионе. Вячеслав Гладков напомнил, что видел, как полицейские защищали людей во время обстрела Шебекино.