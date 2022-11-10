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Депутат опроверг информацию о секретном лагере белгородских беженцев под Москвой

10 ноября 13:53
Фото: 1MI
10 ноября в Сети появилась информация, что в Подмосковье белгородские беженцы якобы разбили палаточный лагерь в знак протеста. Местный депутат назвал это сообщение фейком, сообщается на портале «Единой России».
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Беженцы

«ВЧК-ОГПУ» 10 ноября сообщил, что в Подмосковье белгородские беженцы якобы разбили секретный лагерь. Со ссылкой на собственный источник в телеграм-канале заявили, что в Московскую область белгородцы прибыли из-за «невыносимых условий» и в «знак протеста» и что всего насчитывается более тысячи переселенцев. 

Первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын назвал эту информацию откровенной провокацией. Он заявил, что стихийных палаточных лагерей в Московской области нет.

Перепелицын подтвердил, что в Подмосковье прибыли белгородские беженцы, но не тысячи, а 398 человек. В регион они приехали из шести районов Белгородской области. Большинство временных переселенцев — женщины с детьми. Восьми детям ещё не исполнилось одного года.

На базе детского лагеря «Горизонт» в городском округе Клин разместили 68 человек. Сейчас там остаётся 63 переселенца, остальные покинули ПВР по собственному желанию.

Белгородцев в Подмосковье накануне навещал и губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что для переселенцев обеспечили пятиразовое питание, а также выездные экскурсии.

В подмосковном ПВР белгородских переселенцев кормят пять раз в день
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Московская область#Лагерь#Палатки#Беженцы
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