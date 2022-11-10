Депутат опроверг информацию о секретном лагере белгородских беженцев под Москвой

«ВЧК-ОГПУ» 10 ноября сообщил, что в Подмосковье белгородские беженцы якобы разбили секретный лагерь. Со ссылкой на собственный источник в телеграм-канале заявили, что в Московскую область белгородцы прибыли из-за «невыносимых условий» и в «знак протеста» и что всего насчитывается более тысячи переселенцев.
Первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын назвал эту информацию откровенной провокацией. Он заявил, что стихийных палаточных лагерей в Московской области нет.
Перепелицын подтвердил, что в Подмосковье прибыли белгородские беженцы, но не тысячи, а 398 человек. В регион они приехали из шести районов Белгородской области. Большинство временных переселенцев — женщины с детьми. Восьми детям ещё не исполнилось одного года.
На базе детского лагеря «Горизонт» в городском округе Клин разместили 68 человек. Сейчас там остаётся 63 переселенца, остальные покинули ПВР по собственному желанию.
Белгородцев в Подмосковье накануне навещал и губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что для переселенцев обеспечили пятиразовое питание, а также выездные экскурсии.