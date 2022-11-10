Депутат опроверг информацию о секретном лагере белгородских беженцев под Москвой

Перепелицын подтвердил, что в Подмосковье прибыли белгородские беженцы, но не тысячи, а 398 человек. В регион они приехали из шести районов Белгородской области. Большинство временных переселенцев — женщины с детьми. Восьми детям ещё не исполнилось одного года.