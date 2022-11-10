Белгородцы пожаловались на палаточную жизнь мобилизованных в ноябре

Жительница Белгородской области обратилась к губернатору с претензией, что призывники во время учебной программы живут в плохих условиях, опасных для здоровья.
Почему условия жизни мобилизованных мужчин хуже собак? Сначала поселили их в нормальные условия, затем переселили в палатки. Уже не лето, от воспаления лёгких помрут там.
Светлана, родственница мобилизованного
Светлана считает, что мобилизованные не заслужили такого и хотя бы до выхода на линию соприкосновения должны побыть в нормальных условиях. А если это не прекратится, женщина пообещала пожаловаться в прокуратуру.
Вячеслав Гладков ответил белгородке, что условия жизни мобилизованных не входят в его полномочия.
По информации губернатора, сейчас идут учения в рамках боевого слаживания. Военнослужащие выезжают на полигоны и какое-то время живут в палатках:
«Ситуация такая, какая есть. Поэтому помогаем обустраиваться в палатках — зима».
Вячеслав Гладков предложил местной жительнице не драматизировать ситуацию.
Если будет проблема — буду вмешиваться. Но, чтобы помочь, мне нужно понять: о какой части идёт речь, в каком регионе, ФИО мобилизованного.
Вячеслав Гладков