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Белгородцы пожаловались на палаточную жизнь мобилизованных в ноябре

10 ноября 20:14
Фото: PxHere
Белгородцы оказались не готовы к жизни в палатках в ноябре во время учебной подготовки к СВО. С этим обратились к Вячеславу Гладкову во время прямого эфира «10 вопросов губернатору».
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Военные

Жительница Белгородской области обратилась к губернатору с претензией, что призывники во время учебной программы живут в плохих условиях, опасных для здоровья.

Почему условия жизни мобилизованных мужчин хуже собак? Сначала поселили их в нормальные условия, затем переселили в палатки. Уже не лето, от воспаления лёгких помрут там.
Светлана, родственница мобилизованного

Светлана считает, что мобилизованные не заслужили такого и хотя бы до выхода на линию соприкосновения должны побыть в нормальных условиях. А если это не прекратится, женщина пообещала пожаловаться в прокуратуру.

Вячеслав Гладков ответил белгородке, что условия жизни мобилизованных не входят в его полномочия.

По информации губернатора, сейчас идут учения в рамках боевого слаживания. Военнослужащие выезжают на полигоны и какое-то время живут в палатках:

«Ситуация такая, какая есть. Поэтому помогаем обустраиваться в палатках — зима».

Вячеслав Гладков предложил местной жительнице не драматизировать ситуацию.

Если будет проблема — буду вмешиваться. Но, чтобы помочь, мне нужно понять: о какой части идёт речь, в каком регионе, ФИО мобилизованного.
Вячеслав Гладков
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#Инна Рогова#Военные#Губернатор#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Мобилизованный#Палатка#Условия жизни#Военнослужащие
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